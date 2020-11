L’initiation frontale des actions de déstabilisation comme blocage par le Etats-Unis commence avec Barack Obama signature de la «Loi de 2014 sur la défense des droits de l’homme et la société civile du Venezuela» du 13 mars 2014, qui impose des sanctions contre des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien, les considérant sans droit à un procès ou à la défense de violateurs des droits de l’homme.

En mars 2015, le gouvernement américain a publié le ordre exécutif (Décret exécutif 13692 du 8 mars 2015) déclarant le Venezuela “menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis”.

En 2017, sur la base du décret 13692, l’OFAC sanctionne en mai les membres du Cour suprême de justice du Venezuela pour avoir déclaré outrage au Assemblée nationale, le 31 juillet, ils sanctionnent le président de la République, Nicolás Maduro.

En août 2017, le décret (décret 13808 du 24 août 2017) a été promulgué où de nouvelles mesures sont appliquées à la fois aux citoyens américains et PDVSA, cette interdiction d’acheter de la dette au gouvernement vénézuélien et d’autre part la restriction au marché boursier américain par Venezuela.

En 2018, avec le lancement du mécanisme de la PETRO Pour essayer de donner de l’oxygène à l’économie vénézuélienne, Trump décide de signer un nouveau décret (décret 13827 du 19 mars 2018) où il interdit aux citoyens américains l’achat de cette monnaie numérique.

En mai 2018, le Décret Exécutif (Décret Exécutif 13835 du 21 mai 2018) est publié où l’interdiction d’achat de dette internationale avec le gouvernement du Venezuela et toutes ses entités.

En novembre, Trump a signé le décret exécutif (décret 13850 du 1er novembre 2018) sanctionnant toute personne opérant dans le secteur aurifère de l’économie vénézuélienne ou tout autre secteur que le gouvernement du États Unis et quiconque est considéré comme complice de corruption, de même, l’OFAC désigne PDVSA bloquant ses avoirs.

En janvier 2019 deux jours après Juan Guaidó se proclame «président par intérim» sur une place publique, les États-Unis imposent un nouvel ordre exécutif (décret 13857 du 25 janvier 2019) dans ce nouvel ordre, l’un des coups les plus durs à l’économie vénézuélienne déjà battue est effectué, la liste des entités interprétées comme «gouvernement du Venezuela» est élargie. Banque centrale du Venezuela et à PDVSA.

En ce sens, cette sanction annule tous les bons de commande de pétrole à PDVSA et le contrôle de celui-ci est remis à l’Assemblée nationale de CITGO et, en revanche, la Compagnie générale des mines du Venezuela (MINERVEN) est sanctionnée.

Au début du mois d’août de la même année, un nouvel ordre exécutif (décret 13884 du 5 août 2019) a été émis où un embargo complet avec effets extraterritoriaux à tous les actifs et intérêts détenus par le gouvernement vénézuélien situés aux États-Unis, et des sanctions secondaires sont également établies contre les entités étrangères et nationales qui participent avec le gouvernement du Venezuela.

Comme on l’a vu, le régime de sanctions ne vise rien d’autre que ouvertement un changement de gouvernement au Venezuela, initialement voilé par l’administration Obama, mais ouvertement placé sur la scène internationale avec la nouvelle administration Trump, les attaques systématiques contre le gouvernement deviennent de plus en plus déplorable et plus asphyxiant pour la société vénézuélienne.

Dans le Conseil des droits de l’homme, en mars 2019, approuve la résolution 40/3 sur les effets négatifs des sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, qui portent atteinte au droit à la vie, au droit à la santé, aux soins médicaux, de ne pas avoir faim et enfin le droit à un niveau de vie décent.

Ces sanctions ont été déclarées causer des sans discernement, de cette manière, ils laissent la preuve que les sanctions n’affectent pas seulement le gouvernement vénézuélien, mais causent également de graves dommages à la société et à l’économie vénézuéliennes.

Il existe différentes expressions qui servent à décrire ce que les États-Unis ont l’intention de maintenir ces sanctions et attaque Poursuivant contre le peuple vénézuélien, l’ancien président Nixon a déclaré à Kissinger avant l’arrivée d’Allende au pouvoir qu’il devait «faire hurler l’économie».

Obama dans une attaque de sincérité a parlé de “tordre le bras” à d’autres pays qui n’ont pas fait ce que les États-Unis voulaient, tout cela n’est rien d’autre que lorsque la démocratie ne fonctionne pas pour eux ou que les résultats attendus ne le sont pas, il existe des moyens de sortir des gouvernements “Mal à l’aise”, la démocratie ne sert que ses alliés, quand tout le harcèlement international ne suffit pas, le sabotage, les invasions et même l’utilisation de mercenaires sont plausibles afin de tordre le la démocratie.

