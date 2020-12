12/11/2020 SANDRA BARNEDA EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA RAPPORTS DE PRESSE

MADRID, 12 (CHANCE)

Sandra Barneda vit l’une des meilleures années professionnelles de toute sa vie. Finaliste avec son roman “ Un océan pour vous porter ” aux Planeta Awards, après avoir remporté un succès brutal avec The Island of Temptations, présentant The Strong House et le meilleur de tous, il dira au revoir à l’année sur Telecinco avec Christian Gálvez donnant le Carillons de 2020 … que demander de plus?

La présentatrice est folle de joie et la vérité est que nous n’avons qu’à regarder son visage pour voir à quel moment elle passe un bon moment. Par conséquent, elle-même avoue que même si elle a des idées dans sa tête, avec lesquelles elle devra travailler pour écrire son prochain roman, maintenant je veux me reposer. Une pause bien méritée après cette année où il n’a cessé de donner des callosités.

Comme nous l’avons dit, elle sera chargée, avec Christian Gálvez, de dire au revoir à l’année et elle a avoué que Nagore Robles l’accompagnera à Gran Canaria pour être proche et pouvoir fêter la fin de l’année les deux unis: “Fin d’année en grand Canarien, Nagore sera là, nous allons manger les raisins ensemble et cela me rend très excité. Et Noël je ne sais pas, voyons ce qui se passe en Catalogne. “

Folle de bonheur, Sandra Barneda nous assure que donner le Carillon est quelque chose qu’elle aime vraiment: “Je vais passer l’année à Grande Canarie avec Christian Gálvez, ce que j’ai vraiment envie de faire. Je le laisse me parler des chambres, Cela me fait toujours peur, aucune année chez moi je n’ai eu raison ».

Quant à la façon dont il est avec Nagore, il assure que: “Oui, l’amour est avec moi aussi et c’est très gentil, mais je dis toujours la même chose. Je pense qu’il faut d’abord tomber amoureux de soi pour atteindre la plénitude de vivre le monde de le couple, les amis, d’où il faut le vivre »et ce que Nagore lui apporte:« Beaucoup de choses ».

Malgré avoir eu beaucoup de succès cette année, Sandra Barneda pose cette 2021 câlins: “Je vous demande de vous étreindre à nouveau, que l’on puisse retrouver un peu de joie, c’est compliqué, malgré les vaccins, mais je veux Je crois que le masque que nous n’allons pas décoller en tout de 2021, mais de pouvoir se relever. Cela a été formidable pour l’économie en général et pour les gens, il est très rare de voir des gens et de ne pas pouvoir s’embrasser. de ta propre famille, tu ne le vois pas, je ne pourrai pas embrasser mes parents, cela fait un an que je n’ai pas vu mon père, ma mère est venue, mais il ne l’a pas fait, il a 80 ans et je ne sais pas si je pourrai le voir ce Noël et Cela me rend très triste. À la fin de l’année, il y en a 7, en fait, et c’est le moment où ils nous volent avec eux. J’espère que 2021 sera plus généreux pour pouvoir passer plus de temps avec les gens que nous aimons. “