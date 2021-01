La signalisation pour la Bourse de Toronto (TSX) est vue dans le quartier financier de Toronto, Ontario, Canada, le lundi 16 mars 2020. Les actions canadiennes ont plongé de plus de 9% après que les mesures d’urgence des banques centrales n’ont pas apaisé les craintes que l’économie souffrir d’un coup dur du coronavirus.

(Bloomberg) – Sangoma Technologies Corp. pourrait être Twilio Inc. du Canada si davantage d’investisseurs américains étaient intéressés, selon un petit fonds de couverture canadien connu pour ses paris sur les petites capitalisations et ses objectifs de rachat.

Les deux sociétés développent des solutions d’infrastructure Internet. Mais contrairement à Twilio – qui est environ 185 fois plus grand en termes de capitalisation boursière – Sangoma est rentable, a écrit Bedford Park Capital dans une lettre aux clients. Twilio a enregistré des pertes annuelles avant son introduction en bourse en 2016, tandis que Sangoma a réalisé de petits bénéfices au cours de la même période.

L’action Twilio a enregistré un gain de 244% en 2020, la pandémie de coronavirus ayant accéléré l’adoption des tendances du cloud computing. En comparaison, Sangoma, cotée à Toronto, a augmenté de 43%, ce qui donne à ses actions une apparence bon marché, en particulier avec une activité d’acquisition à l’horizon, a déclaré Jordan Zinberg, PDG de Bedford Park, dans la lettre.

Lancé en 2018, Bedford Park gère environ 60 millions de dollars canadiens et a parié avec succès sur des actions à petite capitalisation, notamment Seven Aces Ltd., une société de jeux achetée l’année dernière. En 2020, son Fonds d’occasions a gagné 33% net de frais et dépenses, battant le gain de 10% de l’indice S & P / TSX petite capitalisation.

Au-delà de Sangoma, Bedford Park est également optimiste sur les actions canadiennes Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques qui, selon lui, est «sous-suivi»; prêteur spécialisé Goeasy Ltd.; et le distributeur d’emballage Richards Packaging Income Fund.