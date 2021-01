. / Quique Garcia / Archives

Paris, 27 janvier . .- Le pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce mercredi qu’il fabriquerait plus de 125 millions de doses de vaccin Pfizer pour l’Union européenne (UE) à partir de juillet 2021, afin de contribuer à répondre aux besoins de ce produit, tout en insistant qu’il continuera à développer le sien.

«Nous sommes conscients que plus les vaccins sont disponibles tôt, plus il est possible de sauver des vies», a déclaré le PDG de Sanofi, Paul Hudson, dans un communiqué.

Il a ajouté que l’accord conclu avec Pfizer montre “la volonté de l’ensemble du secteur pharmaceutique de lutter contre la pandémie” du COVID-19 et, en particulier, contre la pénurie de vaccins due à des capacités de production insuffisantes.

Hudson avait avancé dans une interview qu’ils produiraient 100 millions de doses, mais le chiffre est aujourd’hui détaillé à plus de 125 millions.

Sanofi utilisera son usine de Francfort, en Allemagne, choisie pour sa proximité avec une usine Pfizer à Mayence, en Allemagne, d’où le principe actif sera expédié.

La société pharmaceutique américaine a assuré que la livraison des vaccins prévus subirait des fluctuations en raison des ajustements de production dans ses usines.

En parallèle, Sanofi poursuivra le développement de ses deux candidats vaccins, qui jusqu’à présent n’ont pas donné de résultats satisfaisants, ce qui a conduit le laboratoire français à retarder la date de livraison aux clients en fin d’année.

Le premier d’entre eux, développé avec GSK et basé sur la protéine utilisée pour produire le vaccin contre la grippe saisonnière actuel, a donné de bons résultats chez les patients jusqu’à 49 ans, mais pas au-dessus de cet âge.

Sanofi a déclaré qu’il lancerait un nouvel essai clinique le mois prochain avec une formulation antigénique optimisée du vaccin afin de déterminer s’il augmente son efficacité à tous les âges.

Si de meilleurs résultats sont obtenus, a noté le laboratoire, le vaccin pourrait être disponible pour les clients d’ici la fin de l’année.

L’autre candidate, dans laquelle elle collabore avec Translate Bio, est basée sur l’ARN et les premiers résultats sont satisfaisants, pour laquelle elle lancera une nouvelle étude au premier trimestre de l’année.