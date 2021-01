Stock Photo: Illustration montrant un billet de 100 dollars au-dessus de 100 billets de peso argentin. 3 sept. 2019. REUTERS / Agustin Marcarian / Illustration

En novembre et décembre, la BCRA est revenue en aide au Trésor après l’impasse observée en octobre, accompagnant la réduction du déficit budgétaire primaire intervenu ce mois-là. À ce moment-là, il a été évalué si le Trésor était confronté à une évolution vers une gestion plus stricte des dépenses publiques et à un changement de stratégie de financement qui prévoyait un placement de plus en plus important de la dette sur le marché local. La gestion de la politique monétaire ces derniers mois a dissipé les anticipations à court terme d’un virage à la prudence.

Les traites au Trésor ont totalisé un peu plus de 63 000 millions de dollars en novembre – expliquées principalement par les transferts de bénéfices -, tandis que des données partielles pour décembre indiquent que les émissions au Trésor ont dépassé 336 000 dollars – avec des transferts de bénéfices proches de 260 000 millions de dollars. Ainsi, sur le cumul de l’année, l’enjeu «fiscal» avoisine les 2 000 milliards de dollars nets, doublant la base monétaire en début d’année, et atteignant l’équivalent de 7,3% du PIB en douze mois.

Concernant la composition des transferts effectués au Trésor au cours de l’année, les transferts de bénéfices ont totalisé plus de 1,6 billion de dollars, le reste correspondant (principalement) à des avances temporaires pour un peu plus de 400 milliards de dollars. Précisément, en ce qui concerne les avances temporaires, le Trésor a indiqué que, malgré le processus de placement de dette réussi qu’il a développé, il ne restituera pas ces ressources qui seront appliquées à celles qui devraient enregistrer une dépense de fin d’année écrasante.

Les transferts de bénéfices de la Banque centrale au Trésor ont totalisé plus de 1,6 billion de dollars

Celles-ci les signaux sont ambigus quant au processus de formation des anticipations du marché en matière de gestion budgétaire et monétaire dans les mois à venir, surtout sans un solide recouvrement des ressources fiscales, ou des corrections plus importantes comme dans le cas des subventions tarifaires.

Par exemple, sans une correction plus importante du déficit budgétaire pour 2021 – ce qui pourrait faciliter un accord avec le FMI – cela implique un croissance des émissions à un taux mensuel équivalent de l’ordre de 3,2%, que le marché doit intégrer à la demande de monnaie, si l’on s’attend à ce que cela n’entraîne pas une pression plus forte sur les prix – qui ont déjà été placés à un seuil un peu plus élevé que les mois précédents – et un écart de change soutenu.

Source: Indicateurs économiques FIEL

Le graphique montre que toutes les émissions «fiscales» n’ont pas été ajoutées à la base monétaire et cela a été possible grâce à l’importante contribution apportée par le système financier via le placement de bons et de pensions, mais aussi en raison de l’effet de contraction des pertes de devises de la BCRA pour les ventes effectuées à des parties privées – principalement et les stocks par le biais et au secteur public.

Il a été mentionné ci-dessus, que le secteur privé a indirectement «financé» l’expansion des dépenses avec ses dépôts dans le système financier, en favorisant la stérilisation de l’émission faite par la BCRA dans un contexte de baisse de crédit. Il est intéressant de noter que la stratégie de placement de dette de la BCRA par l’intermédiaire de Pases et Leliq, a accumulé un coût de paiement d’intérêts de plus de 690 000 millions de dollars au cours de l’année.

Degrés de liberté d’ici 2021

En ce qui concerne la possibilité de maintenir le mécanisme décrit dans les mois à venir, il y a un certain consensus sur le fait qu’il ne sera pas disponible dans un scénario de contrôle de pandémie et de reprise d’activité plus dynamique que celle observée jusqu’à présent. Une augmentation de la vitesse de circulation de l’argent – basée sur une plus grande mobilité et une plus grande ouverture des activités – associée à un recouvrement de crédit, réduirait la marge du système financier pour pouvoir valider la stérilisation des pesos émis pour financer le Trésor .

Cependant, ce qui précède repose sur la maîtrise attendue de la pandémie et une consolidation de la reprise avec une plus grande dynamique et une plus grande diffusion sectorielle. A court terme, la BCRA pourrait avoir un peu d’espace pour continuer à utiliser le mécanisme, surtout si elle parvient à améliorer l’attractivité des placements en pesos, y compris une certaine dévaluation préalable et la fermeture de l’écart de change – jusqu’à un niveau plus raisonnable – entre les deux.

L’effet sur les prix de la dévaluation pourrait être retardé dans un contexte de faible reprise, soutenant des rendements réels attractifs. Temporairement, la vitesse de circulation monétaire a montré une légère reprise avec une légère correction des agrégats monétaires transactionnels (M1 et M2) ces dernières semaines.

L’effet sur les prix de la dévaluation pourrait être retardé dans un contexte de faible reprise, soutenant des rendements réels attractifs

En ce qui concerne l’évolution des réserves internationales de la BCRA, des achats d’un montant de 247,4 millions USD se sont accumulés en décembre. Jusqu’à présent cette année, l’autorité monétaire a réduit le stock d’actifs extérieurs bruts de 5 949 millions USD, tombant à 39 000 millions USD et avec des ventes à des entreprises privées de l’ordre de 4 530 millions USD.

Selon les données du bilan hebdomadaire de l’entité, une certaine amélioration du prix de l’or de réserve s’est ajoutée à l’achat de devises en décembre, mais les réserves internationales nettes restent à un niveau négatif de l’ordre de 952 millions USD.

Il ne faut pas non plus oublier que le stock de titres émis par la BCRA au taux de change actuel équivaut à plus de 34 000 millions USD et que le compte des autres passifs dépasse 23 millions USD. Alors, le maintien du taux de change n’a pas entraîné de frein à l’épuisement des réserves brutes et la détérioration consécutive de la position nette, tandis que l’amélioration des achats en décembre a un comportement saisonnier marqué qui peut s’inverser en janvier.

Source: Indicateurs économiques FIEL

Bien que la BCRA ait accéléré le taux de dévaluation du peso sur le marché officiel depuis fin novembre, le plaçant au-dessus de 3% par mois, les écarts de taux de change sont toujours supérieurs à 70%. Ces derniers sont inhabituellement élevés et ont contribué à la réduction de la balance commerciale des devises ces derniers mois.

Une amélioration du taux de change officiel contribuerait à accélérer la liquidation des devises en attendant la nouvelle saison lourde, qui, dans la combinaison des prix et des volumes, semble attractive en termes de valeur et de ressources qu’elle pourrait mettre en valeur fiscal.

Source: Indicateurs économiques FIEL

En guise de synthèse. Avec la forte émission pour assister le Trésor au cours des deux derniers mois de l’année et le non-retour des avances transitoires à la BCRA, des signaux ambigus sont envoyés au marché sur l’évolution de la politique monétaire dans les mois à venir. Le passage à une position plus prudente dans la gestion des dépenses publiques et des financements monétaires semble repoussé.

Le passage à une position plus prudente dans la gestion des dépenses publiques et du financement monétaire semble repoussé

A court terme, avec une accélération limitée de la vitesse de circulation de l’argent et une reprise d’activité peu dynamique et généralisée, la stérilisation par factures et pass est présentée comme une option toujours disponible -notamment avec une amélioration des taux entre les deux. .

Les réserves internationales nettes restent en territoire négatif malgré les achats saisonniers en décembre et l’écart de change reste à un niveau inhabituellement élevé, favorisant la détérioration de la balance commerciale.

* L’auteur est économiste au FIEL. Cette note est un aperçu de la publication Indicateurs de situation N ° 627 préparée par la Fondation FIEL

J’ai continué à lire:

L’inflation a approché 4% en décembre en raison de la hausse de l’alimentation, des médicaments prépayés, des carburants et des vêtements

ATP: AFIP a permis au système de traiter les crédits à un taux subventionné et Repro II

Les prêts en pesos au secteur privé ont augmenté de plus de 47% en 2020