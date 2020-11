Dynamo Kiev vs Barcelone

le Barcelone il a rempli son devoir de gagner contre le Dynamo Kiev, mais il a également eu le luxe de marquer et de voir des footballeurs comme Sergiño Dest, Martin Braithwaite et Carles Aleñá, chiffres de la réunion, qui n’ont généralement pas trop de minutes dans la boîte à culé. Avec la victoire 4-0, l’équipe de Ronald Koeman maintient le score parfait et se qualifie pour la prochaine instance avec la Juventus, son escorte avec 9 unités.

La première mi-temps s’est déroulée sans laisser de grands moments. Ces 45 premières minutes ont permis d’exposer la situation de Barcelone, qui a à peine tenté le but entre trois occasions et une seule d’entre elles avait un but, mais cela a été évité sans difficultés par le gardien rival.

L’équipe de Barcelone a dominé le ballon avec Pedri, Miralem Pjanic Oui Philippe Coutinho comme des cerveaux d’attaque, mais avec Trincao avec le seul déterminé à percer la vitesse et le déséquilibre qui ont rarement eu un résultat positif. Pour sa part, Martin Braithwaite, situé comme avant-centre, a subi ce qui souffre habituellement Antoine Griezmann, le manque d’actions dans lesquelles il peut recevoir devant le but adverse et non par derrière.

Le manque de hiérarchie était perceptible en attaque, mais en défense, il était bien caché par des coupures rapides. Tellement de Oscar Mingueza, débutant central de ce concours, comme Pjanic Ils ont commis des infractions à chaque tentative du Dinamo, ce qui leur a coûté de générer un danger contre le but de Marc-André. Ter Stegen, qui avait à peine un emploi.

Barcelone est leader du groupe G avec un score parfait (.)

Dans le complément tout a changé pour s’éloigner de l’ouverture du tableau de bord. le Barcelone pourrait mettre sur pied un bon mouvement d’équipe après cinq minutes avec Pedri, Coutinho Oui Braithwaite à la porte de la zone qui s’est terminée par Sergiño Dest filtrant dans les marques à droite et définissant avec un tir bas, croisé qui cloué dans le deuxième poteau pour 1-0.

Dans une rafale de football, le visiteur a rencontré le 2-0 après 10 minutes lorsque Mingueza a pris un corner au premier poteau qui a atteint l’autre extrémité de sorte que Braithwaite Je l’ai poussée au but.

C’est l’attaquant danois qui a plus tard reçu une poussée dans la surface quand il a sauté à la tête que l’arbitre a interprété comme un penalty. Le tireur était en charge du tir et avec un centre droit très fort, il a établi le 3-0.

Avec une telle différence, le processus du match a commencé à être une fête pour l’équipe catalane qui a trouvé toutes sortes d’espaces et de sociétés. C’est ainsi que les joueurs aiment Dest, Puig, qui a ajouté quelques minutes, et même Antoine Griezmann. Le Français a joué 25 minutes et a eu le temps de célébrer un peu. C’est dans le temps additionnel que l’ancien Atlético de Madrid a reçu dans la surface après un débordement de Jordi Alba, un autre de ceux qui a ajouté des minutes, et défini avec un tir du pied gauche puissant pour sceller le 4-0.

Koeman a obtenu la bonne rotation pour ce match (.)

Ronald Koeman a décidé que c’était le moment pour certains des joueurs qui avaient accumulé plus de minutes de se reposer, c’est pourquoi Messi est resté Barcelone et aussi De Jong. À la suite des blessures, le technicien a également cédé la place à une succursale, Oscar Mingueza, pour jouer en tant que compagnon du Lenglet français. En plus de ces trois absences, le Barça ne pouvait pas compter sur Sergi Roberto ou Sergio Busquets, ou Ansu Fati.

Avec le triomphe le Barcelone qualifiés pour les huitièmes de finale, une instance dans laquelle ils sont également les Chelsea et Séville. L’autre qui a rejoint était le Juventus, qui a battu le faible Ferencvarosi par 2-1 à l’heure, et continue comme escorte des Catalans avec 9 points, trois du sommet, avec deux jours d’avance.

