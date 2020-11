13 novembre 2020 Photo de vendredi du footballeur brésilien Pedro en victoire sur le Venezuela. Fernando Bizerra / Piscine via REUTERS

SAO PAULO, 13 novembre (.) – L’équipe de football brésilienne a poursuivi vendredi avec son score idéal lors du match de qualification sud-américain pour la Coupe du monde 2022 en battant le Venezuela 1-0 à domicile et en ajoutant sa troisième victoire en trois apparitions dans la compétition, dans un match terne dans lequel il n’avait pas Neymar.

Avec la victoire au stade Morumbí de Sao Paulo, le Brésil est leader en solitaire avec neuf points au classement, deux de plus que son escorte argentine et trois au-dessus de l’Équateur et de l’Uruguay. Le Venezuela n’a pas ajouté après trois dates.

L’équipe locale a montré sa supériorité par le maniement du ballon, même s’il n’a pas été facile pour elle de dépasser le but d’un Venezuela qui défendait très près de sa zone.

Les absences de Neymar, Philippe Coutinho et Casemiro ont affecté le jeu habituel de l’équipe dirigée par Tite, après les neuf buts marqués en début de match contre la Bolivie et le Pérou.

Des obstacles posés par le “vinotinto”, le Brésil a eu sa première chance à 29 minutes grâce à Roberto Firmino et a ensuite approché le but vénézuélien à nouveau par Richarlison et Douglas Luiz.

Dans la première étape, l’arbitre Juan Gabriel Benítez a également annulé deux buts contre la “verdeamarela”, le premier en raison d’une position de hors-jeu de Renan Lodi et le reste en raison d’une violation de Richarlison.

Le but du Brésil est venu à la 67e minute, l’une des rares occasions de la deuxième étape, grâce à un tir de Firmino après une livraison de la droite qu’un défenseur rival a mal dégagé vers le centre de la surface.

Au quatrième tour du match nul, qui se jouera mardi, le Brésil se rendra en Uruguay à Montevideo, tandis que le Venezuela accueillera le Chili à Caracas.

(Écrit par Ramiro Scandolo à Buenos Aires. Édité par Javier Leira)