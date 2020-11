Carlos Tevez déplore un jeu dangereux perdu dans le duel contre Talleres à La Bombonera (Fotobaires)

Michel Ange Russo a convoqué 30 footballeurs pour le match contre Lanús correspondant à la quatrième date de la Coupe de la Ligue professionnelle. La rencontre aura lieu ce vendredi, à la Bombonera et à partir de 19h20 (TNT Sports). Carlos Tevez, l’un des footballeurs les plus présents depuis la reprise du football dans une pandémie, ne fait pas partie de la masse salariale et se reposera.

Comme le capitaine de 36 ans, Eduardo Salvio n’apparaît pas non plus, qui se remet d’une déchirure et pointe le duel de la semaine prochaine pour la Copa Libertadores, Gastón Ávila, pour un test positif au coronavirus, et Carlos Izquierdoz et Agustín Obando, pour avoir été expulsé lors du dernier match, avec défaite, contre Talleres de Córdoba.

En tant, les joueurs nommés pour la date FIFA des qualifications sud-américaines ils font partie de la masse salariale. Ceux-ci sont: Esteban Andrada, qui n’a pas joué avec l’équipe nationale argentine, et Edwin Cardona, Sebastián Villa et Jorman Campuzano pour l’équipe nationale colombienne. Aussi, sur la masse salariale, il y a six jeunes cités qui n’ont pas encore fait leurs débuts en premier division et auront une grande chance d’avoir leurs premières minutes avec le maillot Boca. Ce sont: Renzo Giampaoli, Alan Varela, Cristian Médina, Pablo Gastón Gerzel, Ezequiel Zeballos et Aaron Moulins.

Les 30 joueurs cités par Miguel Russo pour le match de Boca contre Lanús ce vendredi

Bouche, qui vient d’abandonner son invaincu dans le cycle de l’entraîneur Miguel Ángel Russo dimanche dernier, Il recevra demain Lanús avec une formation alternative, puisque sa priorité est la Copa Libertadores, bien qu’en même temps il lui faut une victoire pour niveler son classement à la phase suivante de la Coupe de la Ligue Professionnelle dans le groupe complété par Talleres, Córdoba et Newell’s Old Boys.

L’équipe Xeneize Ce sera local ce vendredi à partir de 19h20 à La Bombonera, dans un match valable pour la quatrième date du tournoi national qui sera arbitré par Facundo Tello et retransmis par le signal TNT Sports. Avant le début de la réunion, vers 16h30. L’équipe de Boca recevra le trophée pour être devenue championne de la Super League le 7 mars dernier, dans un sacre qui a duré plus de huit mois en raison de l’interruption que le football a subie en raison de la pandémie de coronavirus et dans laquelle seront présents les présidents de l’AFA, Claudio Tapia, et de la Ligue professionnelle, Marcelo Tinelli.

Une fois la série invaincue laissée pour compte, quelque chose qui s’est également concrétisé à La Boca avec la défaite contre Talleres (1-0) dimanche, dans un match où l’équipe dirigée par Russo a perdu le contrôle de la fin et a subi des expulsions. Agustín Obando et Carlos Izquierdoz, les temps se sont accélérés et contre Lanús il y aura une équipe alternative. Est-ce le Le véritable objectif de Boca est la série de Huitièmes de finale des Libertadores que vont-ils animer avec International de Porto Alegre, Mercredi 25 novembre au Brésil, puis le 2 décembre à La Bombonera.

Pour cette raison il n’y aurait que cinq titres avant le grenat ils sont l’archer Esteban Andrada, Lisandro López, Julio Buffarini, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo et Sebastián Villa. Dans le cas d’Andrada, l’intention de Russo est d’ajouter des minutes de football après avoir été sans activité en équipe nationale argentine (il était un remplaçant de Franco Armani lors des deux matchs des éliminatoires sud-américains) et concernant López, il n’était pas prévu de jouer. mais le résultat positif du coronavirus du jeune Gastón Ávila qui allait être le partant a motivé son inclusion dans l’équipe.

De plus, ils auront l’opportunité que Mauro Zárate et Ramón Wanchope Abila attendaientÀ la défense, il y aura les Péruviens Carlos Zambrano et Julio Buffarini, qui ont également besoin de tournage, ainsi que la Villa colombienne, qui fera office d’aile droite externe. Parmi les absences de poids se distingue le capitaine et idole Carlos Tevez, qui sera pris en charge pour qu’il arrive sous sa meilleure forme lors du match de Porto Alegre, tandis qu’une autre pièce importante, Eduardo Toto Salvio, intensifie sa récupération avec l’intention au moins d’intégrer le jeu. banc de remplaçant dans les Libertadores, car il est affligé d’une déchirure à la cuisse droite subie dans le match contre Newell.

En l’état, le équipe probable de Boca se formerait avec: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Lisandro López et Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano et Gonzalo Maroni; Mauro Zárate et Ramón Ábila. Le leader de la zone est Talleres avec 7 points, puis Boca avec 6, Newell avec 3 et Lanús 1.

