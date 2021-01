Un homme portant un masque facial marche dans une rue de l’un des quartiers où le bureau du maire a décrété une quarantaine stricte, au milieu d’une épidémie de coronavirus (COVID-19), à Bogota, Colombie, le 5 janvier 2021. REUTERS / Luisa Gonzalez

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale ont signalé, ce mercredi 6 janvier 2021, 16805 nouveaux cas du coronavirus en Colombie. Au cours des dernières 24 heures, 67 277 tests ont été traités, dont 33 751 PCR et 33 526 antigènes.

Le rapport indique également que 295 sont morts de la maladie. De cette manière, le pays atteint un total de 44 723 décès depuis que le virus a atteint le territoire national.

En agrégeant tous les chiffres, La Colombie a atteint 1 719 771 personnes infectées, dont 100914 cas actifs et 1569578 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre le coronavirus

Concernant les régions avec le plus de cas signalés aujourd’hui, Bogota mène la liste avec 5 793 infections, suivi de Antioquia avec 2390 et Narino avec 1374 cas positifs.

Il y a 2 117 conglomérats dans le pays. Les territoires sont: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, North de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare et Guainía.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Fernando Ruiz Gómez, a parlé du Plan national de vaccination et quelle est la prochaine étape du processus de vaccination des Colombiens contre covid-19.

Il a indiqué qu’il était déjà clair que 35 millions de personnes seront vaccinées pour obtenir l’immunité collective. «Pour y parvenir, nous devons avoir le plein soutien des autorités locales et de la population en général, si cela n’est pas réalisé, ce sera complexe. Nous avons acquis des vaccins pour 29 millions de personnes et nous espérons les terminer dans les prochains jours ».

Il a ajouté qu’ils arriveront à partir de février et que le processus consiste en une planification par priorité, en commençant par la première ligne du personnel de santé et ceux de plus de 80 ans. «Le processus se fera via l’application Mi Vacuna et la notification du rendez-vous sera envoyée via EPS et IPS. En outre, la population non vaccinée doit être vaccinée par les secrétariats de la santé ».

Il a également rappelé que beaucoup sont des vaccins à deux doses et il est important de respecter les deux rendez-vous “Parce que sans les deux doses l’immunité ne sera pas complète”, et a expliqué qu’à ce jour il existe trois types de vaccins et ils seront distribués selon les territoires.

Au point de distribution, il a déclaré que, par exemple, dans le cas du vaccin Pfizer qui nécessite une surgélation, 44 congélateurs sont disponibles dans huit des 37 centres de vaccination. “Dans notre entrepôt central et huit centres situés dans cinq villes du pays, nous aurons cette capacité pour stocker le vaccinNous allons également faire des tests dans certaines institutions où nous avons du personnel médical », a-t-il dit.

Concernant la situation des migrants, le chef du portefeuille Santé a expliqué que dans le pays «nous avons des transit et de façon irrégulière, nous pour cette stratégie nous sommes basés sur une identification nominale, c’est-à-dire des bases de données avec les informations des personnes pour pouvoir faire la vaccination et s’assurer que la deuxième dose est appliquée à 28 jours ».

«Avec les migrants réguliers, nous pouvons avoir cette information, Dans la population irrégulière qui fait le transit, comme ils ne sont pas affiliés au système, nous n’avons aucune information sur l’endroit où ils doivent les vacciner et assurer la deuxième dose. C’est pourquoi il est important de commencer à consolider ces informations pour vous assurer que vous êtes vacciné et que vous avez accès à la deuxième dose. Ici, l’important et l’objectif du plan est de vacciner 35 millions de personnes pour générer une immunité collective », a-t-il ajouté.

Il a souligné que il n’y aura pas de pilotes dans des villes spécifiques, “La vaccination se fera au niveau national, en cherchant à couvrir toutes les entités territoriales de manière homogène avec les groupes prioritaires sans générer d’inégalité de couverture entre une ville et une autre”, expliquant qu’elle sera directement proportionnelle à la vaccination et considérant qu’il existe des villes de niveau supérieur vieillissement comme le Eje Cafetero ou Tunja “qui aura une plus grande quantité dans la première étape.”

Ce mercredi, l’Agence européenne des médicaments a approuvé le vaccin de Moderna, à la lumière de cela, le ministre a souligné que du pays avec Moderna nous avons discuté. “Nous surveillons tous les vaccins et nous sommes dans une phase préliminaire de possibilité d’achat.”

«Nous travaillons maintenant avec Pfizer et janvier est pertinent car nous développons l’enrôlement. De nombreux pays d’Europe et des États-Unis ont des problèmes pour exécuter la vaccination En ce qui concerne les doses acquises et appliquées, nous pensons qu’une partie de cela a à voir avec le processus d’enrôlement précédent. Lancement du plan, structuration de la réponse des entités territoriales qui recrutent des vaccinateurs et de ceux qui vont s’inscrire, ainsi que EPS et IPS », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé que «le plus important est de ne pas recevoir le premier vaccin. Le défi ici, le plus grand, est de savoir comment vacciner des millions de personnes des personnes et c’est notre défi pour 2021 ».

De plus, il a expliqué que, du MinSalud, nous aurons un plan de communication qui fournira à la population des informations pertinentes et suffisantes pour prendre sa décision. “Nous aurons une série d’entretiens avec des experts, à partir de cette semaine avec Moisés Wasserman, pour que la population dissipe tous ses doutes et ait accès à l’information ».

“Quand je me fais vacciner Je crée une protection pour toute ma famille, mon quartier et l’environnement colombien. Ce n’est pas seulement un effet individuel, c’est une protection communautaire “, a déclaré Ruiz Gómez, et a également déclaré qu’en tant que ministre de la Santé et comme cela a été fait dans d’autres pays où la vaccination a été commencée, il sera” l’un des premiers à exprimer la confiance que nous avons dans le processus ».

