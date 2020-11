23/06/2015 Mélanome métastatique, cancer ESPAGNE EUROPE MADRID SALUD FLICKR / YALE ROSEN

MADRID (EUROPA PRESS)

Un vaccin créé pour prévenir la récidive du mélanome est environ deux fois plus efficace lorsque les patients reçoivent également deux composants qui augmentent le nombre et l’efficacité des cellules du système immunitaire appelées cellules dendritiques, selon les résultats des essais cliniques de phase 2 publiés dans la revue «Nature Cancer».

Ces résultats sont importants car la plupart des essais de vaccins anticancéreux n’ont pas démontré d’efficacité clinique. Ils montrent également que l’ajout de deux composants qui stimulent le système immunitaire peut stimuler la réponse immunitaire non seulement pour les patients atteints de mélanome, mais aussi pour d’autres dont les cancers expriment une protéine appelée antigène vaccinal, qui est courante dans certains cancers.

L’étude a été menée par des chercheurs du Tisch Cancer Institute de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai Hospital de New York, en collaboration avec des collègues du Cancer Immunotherapy Trials Network (CITN), financé par le National Institute. Cancer Center, basé au Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Ils ont constaté que l’ajout de la petite molécule Flt3L, qui augmente le nombre de cellules dendritiques, augmentait l’efficacité du vaccin dans la production d’anticorps et de cellules T qui peuvent alors combattre le mélanome. L’ajout d’un deuxième composant, appelé poly-ICLC, a également renforcé la capacité des cellules dendritiques à promouvoir les anticorps, ainsi que les cellules T auxiliaires et tueuses.

Soixante patients qui avaient un mélanome de stade 2 ou 3, et dont le cancer a été enlevé avec succès par chirurgie, ont reçu le vaccin. La moitié des patients ont reçu le vaccin seul tandis que l’autre moitié a reçu le vaccin Flt3L et poly-ICLC.

Le vaccin est conçu pour attaquer les cellules dendritiques et est composé d’un antigène trouvé dans le mélanome attaché à un anticorps pour augmenter les chances de liaison aux cellules dendritiques.

Le cocktail de vaccins, Flt3L et poly-ICLC, a presque doublé l’efficacité du vaccin, sur la base de l’analyse des lymphocytes T détectés dans les échantillons sanguins des patients après avoir reçu quatre doses sur quatre mois.

Cette réponse immunitaire a été observée significativement plus tôt chez les patients qui ont reçu le cocktail et à des niveaux beaucoup plus élevés chez beaucoup plus de patients par rapport à ceux qui ont reçu le vaccin seul. Les chercheurs ont trouvé des anticorps toujours présents dans les échantillons de sang testés 12 semaines après la dernière dose.

«Il s’agit du premier essai clinique randomisé à montrer qu’une réponse immunitaire à un vaccin contre le cancer peut être améliorée par l’ajout de Flt3L», note Nina Bhardwaj, directrice du programme d’immunothérapie au Tisch Cancer Institute et première auteure et auteure. étude correspondante.

«La réponse a été obtenue parce que Flt3L a mobilisé des cellules dendritiques, qui sont la référence en matière de promotion de l’immunité contre le cancer, et a amélioré l’immunogénicité globale du vaccin. Cela peut déplacer l’accent sur l’augmentation de l’efficacité des autres vaccins contre le cancer vers l’avenir », avance.

«Ces résultats positifs sont significatifs non seulement pour l’amélioration des vaccins contre le cancer, mais aussi potentiellement pour une application sur d’autres plates-formes vaccinales», rapporte le co-correspondant de l’étude et auteur principal Steven Fling, directeur du laboratoire CITN et scientifique principal. Division des vaccins et des maladies infectieuses du Fred Hutchinson Cancer Research Center – et nous sommes extrêmement reconnaissants et redevables aux patients dont la participation sans faille a fait de ce protocole clinique exigeant un succès. “

Ces découvertes fournissent également une base pour ajouter des immunothérapies appelées inhibiteurs de point de contrôle, qui ont réussi à traiter le mélanome métastatique, aux vaccins afin d’augmenter encore le succès dans la défense de la récidive du mélanome. Les chercheurs prévoient également de suivre les participants à l’essai au fil du temps et de mesurer le nombre de récidives du cancer afin d’étudier plus en détail l’efficacité du vaccin dans chaque groupe.

«L’immunothérapie a déjà été très prometteuse pour les patients atteints de mélanome métastatique qui auraient normalement un pronostic difficile, parfois désastreux», déclare Philip Friedlander, directeur du programme d’oncologie médicale du mélanome au Tisch Cancer Institute à Mount Sinai et au site du chercheur de l’essai – Il est important de travailler pour développer des vaccins anticancéreux efficaces qui peuvent prévenir le cancer seuls ou en complément des médicaments déjà disponibles. “