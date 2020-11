26/03/2018 Contamination, ville ESPAGNE EUROPE MADRID SALUD FOURNI PAR MARCOS GARC A RODR GUEZ

MADRID, 20 ANS (EUROPA PRESS)

Des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer (PSI) en Suisse, ainsi que des collègues de plusieurs autres institutions européennes, ont étudié si les particules de certaines sources peuvent être particulièrement nocives pour la santé humaine et ont trouvé des preuves que la quantité de particules elle-même Ce n’est pas seulement le plus grand risque pour la santé, mais plutôt le soi-disant potentiel oxydant qui rend la pollution particulaire si nocive, comme publié dans la revue Nature.

Les particules sont l’un des plus grands risques pour la santé liés à la pollution atmosphérique et, selon diverses études, sont responsables de plusieurs millions de décès chaque année. Cela signifie que la mauvaise qualité de l’air et les particules sont parmi les cinq principaux facteurs de risque pour la santé, avec l’hypertension artérielle, le tabagisme, le diabète et l’obésité.

Cependant, on ne sait pas encore précisément ce qui rend la pollution particulaire si dangereuse. En collaboration avec une équipe de collaboration internationale, des chercheurs de l’Institut Paul Scherrer PSI ont découvert que la quantité de particules polluantes n’est pas le seul facteur décisif en matière de risques pour la santé.

«Dans cette étude, nous nous sommes principalement intéressés à deux points – explique Kaspar Dällenbach du groupe de recherche sur la chimie des aérosols et des gaz du PSI. Premièrement, quelles sources en Europe sont responsables du soi-disant potentiel oxydant des particules (également connu sous forme d’aérosols) et, deuxièmement, si le risque pour la santé de ces particules est causé par leur potentiel oxydant ».

Ici, le terme «potentiel oxydatif» fait référence à la capacité des particules à réduire la quantité d’antioxydants, ce qui peut endommager les cellules et les tissus du corps humain. Dans un premier temps, les chercheurs ont exposé des cellules des voies respiratoires humaines, les soi-disant cellules épithéliales bronchiques, à des échantillons de particules et testé leur réaction biologique.

Lorsque ces cellules sont soumises à un stress, elles émettent une substance de signalisation vers le système immunitaire, qui déclenche des réactions inflammatoires dans le corps. Les chercheurs ont pu montrer que les particules à fort potentiel oxydant améliorent la réaction inflammatoire des cellules. Cela suggère que le potentiel oxydant détermine le degré de nocivité des particules.

Le lien causal entre un potentiel oxydant élevé et un danger pour la santé n’a pas encore été définitivement établi, selon Dällenbach. “Mais l’étude est une autre indication claire que cette connexion existe vraiment”, ajoute-t-il.

Une étude associée menée par l’Université de Berne a montré que les cellules de patients souffrant d’une maladie préexistante particulière, la fibrose kystique, présentent une défense affaiblie contre les particules. Alors que dans les cellules saines, un mécanisme de défense antioxydant pouvait arrêter la progression de la réaction inflammatoire, la capacité de défense des cellules malades était insuffisante. Cela a conduit à une mortalité cellulaire plus élevée.

En outre, les chercheurs ont collecté des échantillons de particules à divers endroits en Suisse. À l’aide d’une technique de spectrométrie de masse développée au PSI, ils ont analysé la composition du matériau particulaire. Le profil chimique ainsi obtenu pour chaque échantillon de particules indique les sources dont il provient.

De plus, des collègues de Grenoble (France) ont déterminé le potentiel oxydant des mêmes échantillons pour obtenir une indication du danger pour la santé humaine. À l’aide d’analyses détaillées et de méthodes statistiques, les chercheurs ont ensuite déterminé le potentiel oxydatif de toutes les sources d’émission pertinentes. Sur la base de ces données expérimentales, ils ont utilisé un modèle informatique pour calculer les emplacements en Europe présentant le potentiel d’oxydation le plus élevé dû aux particules tout au long de l’année.

«Nos résultats montrent que le potentiel oxydant de la matière particulaire et la quantité de matière particulaire ne sont pas déterminés par les mêmes sources», résume Dällenbach. La plupart des particules sont constituées de poussières minérales et d’aérosols inorganiques dits secondaires, tels que le nitrate et le sulfate d’ammonium.

Le potentiel oxydant des particules, quant à lui, est principalement déterminé par les aérosols organiques secondaires dits anthropiques, qui proviennent principalement de la combustion du bois, et par les émissions de métaux dues à l’usure des freins et des pneumatiques dans le trafic routier.

Les chercheurs ont découvert non seulement que la population des zones urbaines est exposée à une plus grande quantité de particules, mais aussi que ces particules dans ces régions ont un plus grand potentiel oxydant et, par conséquent, sont plus nocives pour la santé que le pollution particulaire dans les zones rurales.

«Nos résultats montrent que la régulation de la quantité de particules seule pourrait ne pas être efficace», déclare Dällenbach. En outre, l’étude de l’Université de Berne suggère que les groupes de population atteints de maladies préexistantes pourraient particulièrement bénéficier de mesures appropriées pour réduire la pollution particulaire.