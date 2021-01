14/10/2020 Mammographie ANDALOUSIE ESPAGNE EUROPE MÁLAGA SOCIEDAD SALUD QUIRÓNSALUD MARBELLA

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Des chercheurs de l’Université d’Adélaïde en Australie ont trouvé de nouvelles preuves du rôle positif des androgènes dans le traitement du cancer du sein avec des implications immédiates pour les femmes atteintes d’une maladie métastatique liée aux récepteurs des œstrogènes.

Publiée dans la revue “ Nature Medicine ”, l’étude internationale menée en collaboration avec le Garvan Institute for Medical Research, a analysé le rôle des androgènes, communément considérés comme des hormones sexuelles mâles, mais également trouvés à des niveaux inférieurs chez les Traitement potentiel du récepteur des œstrogènes dans le cancer du sein positif.

Dans le développement normal des seins, les œstrogènes stimulent et les androgènes inhibent la croissance à la puberté et pendant la vie adulte. L’activité anormale des œstrogènes est responsable de la plupart des cancers du sein, mais le rôle de l’activité androgénique dans cette maladie a été controversé.

Les androgènes étaient historiquement utilisés pour traiter le cancer du sein, mais la connaissance des récepteurs hormonaux dans les tissus mammaires était rudimentaire à l’époque et l’efficacité du traitement était mal comprise. La thérapie androgénique a été interrompue en raison d’effets secondaires virilisants et de l’avènement des thérapies anti-œstrogéniques endocriniennes.

Bien que la thérapie endocrinienne soit le traitement standard du cancer du sein à récepteurs d’œstrogènes positifs, la résistance à ces médicaments est la principale cause de mortalité par cancer du sein.

Le professeur Wayne Tilley, directeur des laboratoires de recherche sur le cancer Dame Roma Mitchell, et la professeure agrégée Theresa Hickey, responsable du groupe sur le cancer du sein, qui a dirigé l’étude, affirment que la nécessité de stratégies de traitement alternatives a renouvelé l’intérêt. en thérapie androgénique pour le cancer du sein.

Cependant, des études antérieures avaient produit des preuves contradictoires sur la meilleure façon de cibler thérapeutiquement le récepteur des androgènes pour le traitement du cancer du sein, provoquant une confusion généralisée et entravant l’application clinique.

À l’aide de lignées cellulaires et de modèles dérivés de patients, une équipe mondiale, comprenant des chercheurs de l’Université d’Adélaïde et du Garvan Institute, a démontré que l’activation des récepteurs aux androgènes par un androgène naturel ou un nouveau médicament androgène avait une puissante activité antitumorale. dans tous les cancers du sein positifs aux récepteurs d’œstrogènes, même ceux résistants aux traitements standards actuels. En revanche, les inhibiteurs des récepteurs aux androgènes n’ont eu aucun effet.

«Ce travail a des implications immédiates pour les femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique aux récepteurs œstrogéniques positifs, y compris celles qui résistent aux formes actuelles de thérapie endocrinienne», souligne la professeure agrégée Theresa Hickey.

Le professeur Tilley ajoute qu’il fournit “de nouvelles preuves expérimentales convaincantes que les médicaments stimulant les récepteurs aux androgènes peuvent être plus efficaces que les traitements standards existants (comme le tamoxifène) ou plus récents (comme le palbociclib) et, dans le cas de ces derniers, ils peuvent être combinés pour améliorer l’inhibition de la croissance.

En outre, les agents d’activation sélectifs des récepteurs aux androgènes actuellement disponibles ne présentent pas les effets secondaires indésirables des androgènes naturels et peuvent conférer des avantages aux femmes, notamment en favorisant la santé osseuse, musculaire et mentale.

Le professeur agrégé Elgene Lim, oncologue du sein et directeur du Connie Johnson Breast Cancer Research Laboratory à l’Institut Garvan, note que «les nouvelles connaissances de cette étude devraient dissiper la confusion répandue sur le rôle du récepteur androgène dans le cancer. sein alimenté par le récepteur des œstrogènes. “

Compte tenu de l’efficacité de cette stratégie de traitement à plusieurs stades de la maladie dans notre étude, nous espérons traduire ces résultats en essais cliniques en tant que nouvelle classe de thérapie endocrinienne pour le cancer du sein », a-t-il déclaré.

Le Dr Stephen Birrell, spécialiste du cancer du sein et pionnier des androgènes et de la santé des femmes qui faisait partie de l’équipe d’Adélaïde, a noté que cette découverte fondamentale a une application au-delà du traitement du cancer du sein, y compris la prévention du cancer du sein. sein et le traitement d’autres troubles également entraînés par les œstrogènes.

Chloe Marshall, 33 ans, a une récidive de cancer du sein pendant la grossesse de son deuxième enfant. Elle regrette que la thérapie endocrinienne ait des effets secondaires terribles et qu’il y ait un besoin urgent de meilleures options pour prévenir et traiter la récidive du cancer du sein. «J’ai reçu un diagnostic de cancer du sein hormono-positif en juillet 2017 et j’ai découvert plus tard que j’étais porteuse du gène BRACA», explique-t-elle.

«J’ai subi une double mastectomie et une chimiothérapie néoadjuvante suivie de deux ans de traitement hormonal suppresseur. Le traitement hormonal suppresseur que j’ai subi a été l’une des parties les plus difficiles du cancer. L’impact qu’il a sur votre esprit / vie / corps est incroyablement difficile. “.

Maintenant, trois ans plus tard, je me retrouve avec un cancer récurrent alors que je suis enceinte de 25 semaines. L’idée de suivre un traitement hormonal suppressif pendant encore cinq à dix ans est accablante, reconnaît-il. Je pense que cette étude aidera des patients comme moi à espérer une autre réponse à la vie après un diagnostic de cancer. “