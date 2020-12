05/08/2019 Ressource photo. Cerveau, maladie d’Alzheimer. SANTÉ CHRISTINE DANILOFF, MIT

Des chercheurs de la Case Western Reserve University School of Medicine aux États-Unis ont identifié une nouvelle cible dans le développement de la maladie d’Alzheimer qui pourrait conduire à des thérapies axées sur le traitement de la maladie neurodégénérative aux premiers stades de sa progression. , tel que publié dans la revue «Science Advances».

La découverte contribue à renforcer une approche prometteuse de la recherche sur la maladie d’Alzheimer: trouver et manipuler des processus plus tôt dans le développement de la maladie dans l’espoir de ralentir sa progression.

“C’est une pièce manquante du puzzle – Xin Qi, professeur au Département de physiologie et biophysique de la Faculté de médecine et chercheur principal de l’étude. Nous avons découvert une voie accessible pour la détection et le traitement potentiel, avant autant de dommages causés par la maladie et bien avant l’apparition des symptômes cliniques. “

Identifiée pour la première fois il y a plus de 100 ans, la maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative liée à l’âge qui est associée à des dépôts de plaques de protéines bêta amyloïdes et à des enchevêtrements de protéines tau dans le cerveau, ainsi qu’à la mort progressive des cellules nerveuses.

Avant que les caractéristiques pathologiques déterminantes de la maladie ne soient établies, la nouvelle voie identifiée par les chercheurs de Case Western Reserve peut faire l’objet d’éventuelles thérapies visant à atténuer la dégénérescence de la substance blanche qui affecte les fonctions normales du circuit. cérébral.

«Il existe un nombre croissant de preuves dans le domaine que la maladie d’Alzheimer se développe beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, probablement des décennies avant notre capacité actuelle à diagnostiquer cliniquement la maladie», déclare le co-auteur de l’étude Andrew A. Pieper, directeur Centre neurothérapeutique du Harrington Discovery Institute dans les hôpitaux universitaires.

“Détecter la maladie, et potentiellement la traiter, à un stade précoce sera critique pour notre combat contre ses effets dévastateurs. La nouvelle voie découverte par le laboratoire du Dr Qi pourrait être l’objectif de la thérapie avant que la maladie n’ait progressé au point de causer des problèmes cognitifs », ajoute Pieper, également psychiatre à la clinique de recherche en gériatrie et au centre médical du Louis Stokes Cleveland VA Medical Center (GRECC).

Les chercheurs ont découvert que la voie, connue sous le nom de Drp1-HK1-NLRP3, joue un rôle clé dans la perturbation du fonctionnement normal des cellules cérébrales qui produisent la couche protectrice de substance blanche pour les nerfs, connue sous le nom de myéline.

Le dysfonctionnement et la mort éventuelle de ces cellules productrices de myéline, appelées oligodendrocytes (OL), sont des événements précoces bien établis de la maladie d’Alzheimer qui conduisent à des déficits cognitifs.

Les nouvelles découvertes illustrent comment les OL commencent à échouer: la surexpression d’une certaine protéine (Drp1) dans la voie récemment découverte.

C’est la suractivation de la protéine Drp1 qui déclenche l’inflammation et les lésions des OL, aboutissant à une réduction de la myéline, ralentissant la communication dans le cerveau, entraînant une dégénérescence et une détérioration de la substance blanche. cognitif significatif.

Une dégénérescence presque complète des OL se produit avant que les symptômes courants de la maladie d’Alzheimer ne deviennent apparents chez la plupart des patients.

En tant que tel, les chercheurs espèrent cibler et manipuler la voie avec des thérapies qui régulent l’expression de Drp1, ralentissant ou réduisant les dommages aux OL producteurs de myéline.

En fait, le laboratoire de Qi a breveté une petite molécule, connue sous le nom d’inhibiteur peptidique, qui régule l’expression de Drp1, ralentissant la dégénérescence des cellules cérébrales.

Dans l’étude, les chercheurs ont constaté que l’élimination de l’expression de Drp1 dans les modèles murins corrigeait le défaut énergétique des OL associé à la surexpression de cette protéine. Cette approche a également réduit l’activation des OL inflammatoires, diminué les lésions tissulaires au niveau de ces sites cérébraux et amélioré les performances cognitives.

«Nos résultats sont prometteurs, car le ciblage de la voie Drp1-HK1-NLRP3 et la réduction de l’expression de la protéine Drp1 pourraient aider à réduire la cascade descendante de fonctions cérébrales anormales associées à la progression de la MA», déclare Qi. , dont le laboratoire étudie Drp1 depuis une décennie, principalement dans les maladies de Parkinson et de Huntington.

«Si les thérapies ciblant cette voie peuvent ralentir, arrêter ou même inverser la progression de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, il peut alors y avoir une réduction ou un retard des dommages et des incapacités aux stades ultérieurs», ajoute-t-il.

La plupart des diagnostics d’Alzheimer surviennent chez des patients de 65 ans et plus, il peut donc être difficile d’identifier la maladie chez les patients plus jeunes. De nombreux patients subissent une perte significative de substance blanche dans leur cerveau, essentielle pour la cognition, les émotions et la conscience, avant de recevoir un diagnostic.

«Identifier comment la maladie d’Alzheimer se développe à ses débuts aidera les scientifiques à mieux comprendre comment concentrer la recherche sur des solutions possibles pour les patients», poursuit Pieper. «Les résultats du laboratoire Qi peuvent aider à lutter contre la maladie d’Alzheimer plus tôt, ce qui cela pourrait conduire à une meilleure gestion de vos symptômes et de leur progression. “

«Il y a encore très peu de médicaments approuvés pour la maladie d’Alzheimer depuis leur découverte en 1907. Alors que ces médicaments augmentent la neurotransmission pour fournir un bénéfice symptomatique temporaire, ils ne font rien pour ralentir la progression de la maladie», dit Pieper. des approches antérieures de traitement de la maladie d’Alzheimer, comme cette recherche, est essentielle pour la société, car l’ampleur de la maladie d’Alzheimer croît de manière explosive avec notre population vieillissante. “

Les chercheurs ont validé la découverte de la voie en utilisant des modèles murins et des échantillons de cerveau post-mortem de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.