La prise de la pilule peut réduire le risque d’épisodes d’asthme sévères chez les femmes en âge de procréer souffrant de troubles respiratoires, selon une grande étude à long terme publiée en ligne dans la revue «Thorax». Cependant, l’effet protecteur observé est relativement faible et n’inclut pas uniquement les contraceptifs hormonaux progestatifs, notent les chercheurs.

On pense que les hormones sexuelles féminines expliquent en partie les différences nettes dans l’incidence et la gravité de l’asthme entre les sexes. Et les fluctuations des niveaux de ces hormones au cours du cycle menstruel ont été liées à une aggravation des symptômes de l’asthme chez certaines femmes.

Alors que l’impact potentiel des hormones sexuelles synthétiques sur l’asthme chez les femmes a été étudié à plusieurs reprises pendant plusieurs décennies, un consensus n’a pas encore été atteint.

Pour tenter de clarifier les incertitudes, les chercheurs ont exploré l’impact potentiel de différents types et périodes d’utilisation de contraceptifs hormonaux sur la gravité de l’asthme et l’influence que le poids (IMC) et le tabagisme pourraient avoir.

Ils se sont appuyés sur les informations saisies dans la base de données de recherche optimale sur les soins aux patients (OPCRD) du Royaume-Uni pour trouver des femmes en âge de procréer (16 à 45 ans) qui souffraient également d’asthme. L’OPCRD est une grande base de données anonyme à long terme basée sur la population de 630 cabinets de soins primaires à travers le Royaume-Uni, contenant les dossiers médicaux de plus de 6 millions de patients.

Les admissions à l’hôpital, les visites aux services d’urgence et les ordonnances d’asthme ont été suivies du début de 2000 à la fin de 2016 pour un total de 83084 femmes afin d’évaluer les changements dans la gravité de la maladie.

L’utilisation antérieure et actuelle de contraceptifs hormonaux (association œstrogène / progestatif et progestatif seul) pendant des périodes de 1 à 2 ans, 3 à 4 ans ou plus de 5 ans a été comparée à l’absence d’utilisation.

Des informations ont également été recueillies sur les facteurs potentiellement influents, notamment la privation, le nombre de grossesses, l’IMC, le tabagisme et un large éventail de conditions gynécologiques, y compris l’endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, l’hystérectomie, les fibromes et l’absence de règles.

Au début de l’étude, environ un tiers (34%) des femmes utilisaient des contraceptifs hormonaux: 25% combinés; Progestatif à 9% seulement.

La proportion de femmes qui ont eu des épisodes d’asthme sévères augmentait avec l’âge et l’IMC et avec un nombre plus élevé de grossesses antérieures. Il était également plus élevé chez les ex-fumeurs et les fumeurs actuels que chez les non-fumeurs et chez les femmes qui avaient eu une maladie gynécologique.

Après avoir pris en compte ces facteurs potentiellement influents, l’utilisation passée et actuelle de tout contraceptif hormonal combiné était associée à un risque plus faible, quoique relativement faible, d’épisodes d’asthme sévères par rapport à l’absence d’utilisation.

Et bien que l’utilisation de contraceptifs hormonaux pendant 1 à 2 ans n’ait pas d’incidence sur le risque, l’utilisation pendant 3 à 4 ans et pendant 5 ans ou plus était associée à un risque plus faible par rapport à l’absence d’utilisation.

Ces résultats sont valables indépendamment de l’IMC ou du tabagisme. Mais aucun effet protecteur n’a été observé pour les contraceptifs progestatifs seuls, quel que soit l’IMC ou le tabagisme.

Il s’agit d’une étude observationnelle, vous ne pouvez donc pas en établir la cause. Et les chercheurs préviennent que l’impact d’autres facteurs d’influence non identifiés ne peut être exclu. On ne sait pas encore comment les hormones sexuelles synthétiques pourraient affecter l’asthme, expliquent-ils, donc des recherches supplémentaires seront nécessaires pour explorer les processus biologiques sous-jacents.

«Il existe une relation intrigante entre le sexe et l’asthme», note l’auteur principal Dr. Bright Nwaru dans un podcast lié. «Et au cours des 40 dernières années, de nombreuses études ont été publiées pour tenter de comprendre pourquoi les enfants ont un incidence plus élevée d’asthme que les filles. Mais à partir de la puberté, cela change et l’asthme devient plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. “

Commentant l’importance de la recherche, il ajoute: «Je ne pense pas que cette découverte se termine par des directives ou des conseils cliniques, mais le signal que nous avons obtenu de l’étude nous donne la confiance nécessaire pour aller de l’avant et concevoir plus d’études pour essayer de comprendre les mécanismes à quels contraceptifs hormonaux peuvent influencer l’asthme ».