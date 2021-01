28/09/2019 Femme haiedo courant à l’aube. SANTÉ NASTASIQUE / ISCTOCK

La diminution de l’activité physique pendant l’accouchement a causé des problèmes psychologiques dans la population adulte, selon une étude de l’Université internationale de La Rioja (UNIR) et d’autres universités espagnoles.

Cet ouvrage décrit l’effet de l’activité physique sur la santé psychologique de la population pendant la détention, en se basant sur la revue systématique des preuves scientifiques sur les impacts de la pandémie.

C’est une première étape dans une enquête visant à déterminer si la pratique sportive peut être une bonne stratégie pour contribuer au bien-être émotionnel en cas de pandémie.

«Le confinement a provoqué des troubles psychologiques chez les personnes, plus chez les adultes que chez les enfants. En revanche, il est évident que la population a cherché des ressources pour pratiquer le sport, en utilisant la technologie», indique María Gloria Gallego-Jiménez, chercheuse UNIR dans le projet.

Les autres chercheurs sont Verónica Violant-Holz (chercheur principal) et Manuel José Rodríguez, tous deux de l’Université de Barcelone (coordinateur du projet); Carina S. González-González, de l’Université de La Laguna; Sarah Muñoz-Violant, de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver; et Oriol Sansano-Nadal et Myriam Guerra-Balic, de l’Université Ramon Llull de Barcelone.

L’étude “ Psychological Health and Physical Activity Levels during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review ”, publiée par l’International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol.17, Numéro 24), analyse la littérature scientifique reliant l’activité physique et la santé mentale pendant l’accouchement.

180 articles scientifiques publiés du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2020 ont été étudiés dans toutes les bases de données de recherche, dont, après application des critères d’inclusion et d’exclusion, seuls 15 y ont été éligibles. étude.

Cette revue systématique résume les preuves existantes sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le bien-être psychologique des populations adultes et les effets obtenus de l’activité physique sur la santé psychologique au cours de cette période.

ANXIÉTÉ ET SÉDENTARISME

Les articles examinés reflètent que la pandémie et les mesures de confinement ont causé du stress, de l’anxiété, de l’isolement social et de la détresse psychologique chez les adultes, ainsi que des niveaux plus élevés que d’habitude de dépression et d’anxiété chez le personnel médical de première ligne.

En outre, plusieurs études font spécifiquement référence à la façon dont les adultes sont devenus plus sédentaires pendant la quarantaine et ont diminué leurs niveaux d’activité physique avec des résultats psychologiques néfastes.

STRATÉGIE EFFICACE POUR L’AVENIR

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier si l’activité physique peut être une stratégie efficace pour prévenir les effets psychologiques négatifs de la pandémie.

Cette contribution, comme indiqué dans ce travail, pourrait servir les dirigeants institutionnels et les gouvernements, ainsi que les professionnels de la santé et les chercheurs, pour éclairer les décisions cliniques et politiques face à d’autres pandémies possibles.

Cette recherche est basée sur la participation de l’équipe au projet de recherche international “ Réponses psychologiques, stratégies d’adaptation et activité physique pendant la pandémie COVID-19: une étude comparative de plusieurs pays GCH Research Team ”, dirigé par le Dr Yang, de Nationwide Children’s Hôpital de Columbus (Ohio). Il s’agit de la première initiative à étudier la relation entre l’activité physique et la santé mentale pendant la pandémie, à laquelle 15 pays ont collaboré.

L’étude “ Psychological Health and Physical Activity Levels during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review ”, est disponible sur ce lien: www.mdpi.com/1660-4601/17/24/9419