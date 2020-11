MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Des chercheurs indiens explorent les temps de séchage des films liquides minces qui persistent sur les surfaces après l’évaporation de la plupart des gouttelettes respiratoires pour comprendre comment le virus COVID-19 parvient à survivre sur ces surfaces.

Alors que le temps de séchage des gouttelettes respiratoires typiques est de quelques secondes, le temps de survie du virus COVID-19 sur différentes surfaces dans des expériences récentes s’est avéré être de plusieurs heures. Cet écart suggère une différence d’ordre de grandeur dans le temps entre le séchage des gouttelettes et le temps de survie du virus COVID-19 sur les surfaces.

Dans la revue Physics of Fluids, les auteurs de l’étude Rajneesh Bhardwaj et Amit Agrawal, professeurs à l’Institut indien de technologie de Bombay (IIT Bombay), décrivent comment un film liquide de nanomètre d’épaisseur adhère à la surface, en raison de la Les forces de London-van der Waals, permettant au virus COVID-19 de survivre pendant des heures.

«Pour décrire ce film mince, nous avons utilisé des outils qui sont par ailleurs rarement utilisés par les chercheurs en ingénierie», explique Bhardwaj. «Plus précisément, nous avons développé un modèle de calcul pour le taux de masse d’évaporation du film en fonction de de la séparation et des pressions de Laplace dans le film, en utilisant la loi de Hertz-Knudsen, une théorie cinétique bien établie des gaz. “

Les chercheurs ont brièvement examiné les changements du temps de séchage en fonction de l’angle de contact et du type de surface.

«Notre modèle de transport de couches minces montre que le temps de survie ou de séchage d’un mince film liquide sur une surface est de l’ordre de quelques heures et jours, similaire à ce qui a été observé dans les mesures du titre et de la concentration de virus. virus inférieur qui infecte encore les cellules “, explique Agrawal.” Il capture le temps de survie relativement plus long du plastique et du verre par rapport aux métaux. “

La capacité de prédire la survie d’un coronavirus sur différentes surfaces peut aider à prévenir et à contenir la propagation du COVID-19. Ce travail fournit des informations sur la façon dont le virus COVID-19 survit pendant des heures ou des jours sur des surfaces solides dans des conditions ambiantes.

“Notre plus grande surprise a été que le temps de séchage de ce film nanométrique est de l’ordre de quelques heures”, poursuit Bhardwaj. “Cela suggère que la surface n’est pas complètement sèche et que le nanofilm à évaporation lente fournit le support nécessaire pour survie du coronavirus “.

Étant donné qu’une durée de survie plus longue du virus correspond à une plus grande probabilité d’être infecté, «il est souhaitable de désinfecter les surfaces fréquemment touchées, telles que les poignées de porte ou les appareils portables, ainsi que dans les hôpitaux et autres zones sujettes à des épidémies», Notes d’Agrawal.

«Nous recommandons également de chauffer les surfaces, car même des températures élevées à court terme, dans lesquelles la surface est à une température plus élevée que la température ambiante, peuvent aider à évaporer le film nanométrique et à détruire le virus», conclut-il.