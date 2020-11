04/07/2015 Cocaïne, drogue, femme ESPAGNE EUROPE MADRID SALUD FLIKR // ANDRONICUSMAX (FLIKR // ANDRONICUSMAX /)

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Le manque de sommeil peut ouvrir la voie à la dépendance à la cocaïne, car trop peu de sommeil peut améliorer les propriétés gratifiantes de ce médicament stimulant, selon une nouvelle recherche sur des souris publiée dans la revue «eNeuro».

Comme ils le soulignent, le manque de sommeil et la consommation de cocaïne vont de pair. La consommation de cocaïne, à la fois aiguë et chronique, perturbe le sommeil et les troubles du sommeil peuvent augmenter le risque de rechute. Mais jusqu’à présent, on ne savait pas comment le manque de sommeil contribue à la dépendance à la cocaïne.

Le système orexine, qui influence les comportements motivés et addictifs par le peptide orexine, peut être à la base de la relation: l’activité de l’orexine augmente pendant la privation de sommeil et le blocage des récepteurs de l’orexine réduit la recherche de récompenses.

Les chercheurs ont conditionné les souris à associer une pièce à la cocaïne et ont examiné comment le manque de sommeil affectait leur capacité à développer une préférence pour la chambre de cocaïne.

Les souris privées de sommeil ont montré une préférence pour une dose plus faible de cocaïne, une qui n’a pas affecté les souris reposées. Ils ont également formé une préférence plus forte pour une dose standard de cocaïne, indiquant une augmentation de la quantité de cocaïne de récompense fournie. Le blocage du système orexine a réduit la préférence accrue pour la cocaïne causée par le manque de sommeil.