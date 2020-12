MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Une vaste étude de plus de 100000 personnes menée par des chercheurs de l’Université de Bristol au Royaume-Uni et du Centre international de recherche sur le cancer a révélé qu’un IMC (indice de masse corporelle) plus élevé est plus dangereux pour les hommes , tandis qu’un rapport taille / hanches plus élevé (tour de taille divisé par le tour de hanche) est plus dangereux pour les femmes, comme publié dans «BMC Medicine».

Pour le savoir, ils ont utilisé une approche appelée randomisation mendélienne qui utilise l’information génétique comme mesure indirecte du poids pour étudier l’effet de différentes mesures de la graisse corporelle sur le risque de cancer colorectal chez les hommes et les femmes.

Une augmentation de l’IMC d’environ 5 kg / m2 a augmenté le risque de cancer colorectal de 23% pour les hommes, mais seulement de 9% pour les femmes. Alors qu’une augmentation équivalente du rapport taille / hanches augmentait le risque pour les femmes de 25%, il n’était que de 5% pour les hommes.

Le cancer colorectal est l’un des cancers les plus évitables si vous mangez équilibré, restez actif et maintenez un poids santé.

Le Dr Emma Vincent, l’un des chercheurs qui a dirigé l’étude, de l’Université de Bristol, souligne: «Notre étude, qui est la plus importante à analyser la différence entre la graisse corporelle et le risque de cancer colorectal chez les hommes et les femmes, révèle que nous avons besoin d’une approche plus nuancée pour essayer de prévenir le cancer. “

“Nous travaillons maintenant pour comprendre exactement comment l’augmentation de la graisse corporelle cause le cancer colorectal, ce qui peut nous donner de nouvelles cibles pour réduire le risque”, poursuit-il. “C’est important car maintenir la perte de poids est encore très difficile.”

La Dre Anna Diaz Font, responsable du financement de la recherche au WCRF, ajoute: «Nous savons que le surpoids ou l’obésité augmente le risque d’au moins 12 types de cancer différents, y compris le cancer colorectal. Mais cette nouvelle recherche renforce l’importance de inclure un éventail large et diversifié de personnes dans les études de recherche, car nous ne comprenons pas encore pleinement les différences que le sexe ou la race peuvent jouer en matière de risque de cancer », souligne-t-il.

Natasha Paton, responsable de l’information sur la santé de Cancer Research UK, explique qu ‘«il est bien établi que le maintien d’un poids santé affecte de nombreux types de cancer. La plupart des recherches reliant l’excès de poids au cancer utilisent IMC, mais cette étude ajoute aux preuves que l’excès de graisse à la taille est également important. “

«Les gens peuvent réduire leur risque de cancer de l’intestin en maintenant un poids santé, en adoptant une alimentation riche en fibres et en moins de viande rouge et transformée, en buvant moins d’alcool et en évitant de fumer», se souvient-il. «Le diagnostic précoce du cancer de l’intestin sauve des vies. donc si vous remarquez des changements qui ne sont pas normaux pour vous, parlez-en à votre médecin. Et nous encourageons les gens à envisager un dépistage du cancer de l’intestin lorsqu’ils sont invités. ”