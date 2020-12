16/03/2020 CRISPR-Cas9 SANTÉ ERNESTO DEL AGUILA III (NIH

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La suppression d’une protéine connue pour supprimer l’activation des cellules T dans les cellules CAR-T à l’aide de la technologie CRISPR / Cas9 a amélioré la capacité des cellules T modifiées à tuer les cancers du sang, selon de nouvelles données précliniques de chercheurs du Perelman School of Medicine à l’Université de Pennsylvanie et Penn’s Abramson Cancer Center, ses auteurs ont présenté à la 62e réunion annuelle et exposition de l’American Society of Hematology.

L’équipe a supprimé le gène CD5, qui code la protéine CD5 à la surface des cellules T et peut inhiber son activation, dans les cellules CAR-T à l’aide de CRISPR-Cas9 et les a réinjectées à des souris atteintes de leucémie à cellules T et B ou lymphome.

Les souris infusées avec des cellules CAR T supprimées par CD5 ont montré des niveaux plus élevés de prolifération des cellules T du sang périphérique, ainsi qu’une réduction significative de la taille de la tumeur et de meilleurs résultats de survie par rapport aux souris. cellules CAR T non modifiées infusées.

La technologie CRISPR donne aux scientifiques la possibilité de localiser et d’éditer tout gène indésirable. Pour le cancer, il agit en tuant un gène spécifique uniquement dans les cellules T pour aider à mieux combattre les tumeurs. L’approche est étroitement liée à la thérapie par cellules CAR T, dans laquelle les chercheurs récoltent les propres cellules T d’un patient et les conçoivent pour exprimer un nouveau récepteur qui recherche et attaque les cellules cancéreuses.

“Nous avons montré, pour la première fois, que nous pouvons utiliser avec succès CRISPR-Cas9 pour éliminer les CD5 sur les cellules CAR T et améliorer leur capacité à attaquer le cancer – Marco Ruella, professeur assistant de médecine à la Division d’hématologie-oncologie de la Penn Perelman School of Medicine et directeur scientifique du programme de lymphome, qui présente les résultats. “La différence entre les cellules CAR T éditées et non éditées était frappante dans divers modèles de cancer.”

Les auteurs ont d’abord testé l’approche dans un modèle de leucémie à cellules T. Les cellules CAR T anti-CD5 ont été génétiquement modifiées pour rechercher CD5 sur les cellules T malignes et les attaquer. Puisque le CD5 est également exprimé sur les cellules T normales, les auteurs l’ont retiré des cellules CAR T, à la fois pour empêcher la mort possible d’autres cellules CAR T et pour déclencher l’activation des cellules CAR T qui seraient autrement inhibées. par la présence de CD5 dans ces cellules.

En fait, les cellules CAR T anti-CD5 avec délétion CD5 étaient significativement plus puissantes que les cellules CAR T sans délétion (type sauvage, CD5 +) dans les expériences in vitro et in vivo, où plus de 50% des souris ont été guéries à long terme.

Pour tester l’hypothèse que la délétion de CD5 pourrait renforcer l’effet antitumoral des cellules CAR T qui ciblent des antigènes autres que CD5, les résultats ont été validés dans le contexte des cellules CAR T CTL019 contre la leucémie à cellules CD19 + B. . Il convient de noter, également dans ce modèle, la clairance des CD5 a conduit à une amélioration significative de l’efficacité antitumorale des lymphocytes T CAR CTL019 avec des rémissions complètes prolongées chez la plupart des souris.

Dans une analyse distincte à partager le jour de la présentation, l’équipe a examiné une base de données génomique de plus de 8 000 biopsies tumorales de patients pour étudier leurs niveaux de CD5 et a trouvé une corrélation avec les résultats. “Fondamentalement, dans la plupart des types de cancer, moins le CD5 est exprimé sur les cellules T, meilleur est le résultat”, explique Ruella. “Le niveau de CD5 sur vos cellules T est important.”

Les résultats sont un pas en avant important qui pourrait établir de futurs essais cliniques pour explorer comment la combinaison de la thérapie cellulaire CAR T et de l’édition du gène CRISPR-Cas9 pourrait améliorer les thérapies cellulaires nouvelles et existantes.

Des thérapies telles que la thérapie à cellules CAR T développée par Penn, «Kymriah» (Novartis), pour les patients pédiatriques et adultes atteints d’un cancer du sang peuvent induire des réponses dramatiques dans la leucémie lymphoblastique aiguë récidivante ou réfractaire à cellules B et les non-lymphomes. Hodgkin.

Cependant, de nombreux patients ne répondent pas ou rechutent éventuellement. De plus, la thérapie par cellules CAR T ne s’est pas encore révélée efficace dans diverses hémopathies malignes, telles que le lymphome à cellules T et la leucémie, cancers du sang qui expriment fréquemment CD5. Le CD5 est également exprimé chez la grande majorité des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique et de lymphome à cellules du manteau et également dans environ 20 pour cent des cas de leucémie myéloïde aiguë.

Aujourd’hui, de nombreuses approches pour améliorer la thérapie CAR T impliquent des thérapies combinées qui abordent l’épuisement des cellules T, en particulier l’axe PD-L1 / PD-1. La stratégie de cette équipe est différente en ce qu’elle vise à intervenir lors de l’activation précoce des cellules T, ce qui pourrait ouvrir des opportunités pour augmenter la fonction des cellules T dans le microenvironnement tumoral.

«À long terme, cela pourrait représenter une stratégie plus universelle pour améliorer les effets antitumoraux des cellules CAR-T», déclare le Dr Carl June, professeur d’immunothérapie Richard W. Vague et directeur du Center for Cellular Immunotherapies à Abramson Cancer Center et directeur du Parker Institute for Cancer Immunotherapy à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et l’un des auteurs de l’étude – Nous sommes impatients de tirer parti de ces résultats encourageants dans la prochaine phase de nos travaux. “

Un essai clinique de phase I portant sur cette approche des lymphocytes T CAR avec suppression de CD5 pourrait commencer dès 2021, ont déclaré les chercheurs.