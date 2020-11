26/10/2020 Vue d’un tube avec un échantillon après avoir effectué un test PCR sur l’appareil installé dans le Frontón Arizmendi de Ermua, Vizcaya, Euskadi (Espagne), le 26 octobre 2020. Le ministère de la Santé et Osakidetza , dans le cadre des travaux de surveillance et de contrôle de la pandémie de covid-19 qu’ils mènent, ils ont demandé aux habitants d’Ermua et de Mallabia, entre 13 et 40 ans, de venir réaliser un test PCR dès aujourd’hui à l’Arizmendi Frontón et jusqu’au jeudi (si nécessaire), 29 octobre. SANTÉ Ion Alcoba – Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La pandémie de COVID-19 a obligé les professionnels de la santé qui administrent la RCR à prendre des précautions de sécurité, mais les nouveaux protocoles n’ont pas eu d’effet négatif sur les résultats ou la survie des patients, selon des recherches préliminaires en cours. présentera au Symposium 2020 des sciences de la réanimation de l’American Heart Association.

«Les plus grandes précautions prises par les professionnels de la santé concernent leur propre sécurité et celle des autres patients de l’hôpital, et elles aident la communauté dans son ensemble», explique Priyanka Sheth, auteur principal de l’étude et candidate à la maîtrise de l’Université de Louisville, aux États-Unis.

“Selon cette analyse”, ajoute-t-il, “l’utilisation d’équipements tels que les masques N-95, les masques faciaux et les blouses de protection ne semble pas dégrader la qualité des soins aux patients, du moins en particulier lors des procédures de RCR.”

En raison de la pandémie du COVID-19, l’American Heart Association et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont introduit une nouvelle directive provisoire sur la RCR pour encourager les professionnels de la santé à augmenter les précautions concernant le équipement de protection individuelle (EPI) et protocoles utilisés lors de l’administration de la réanimation cardio-pulmonaire (RCR).

Les directives provisoires ont été largement adoptées dans les situations d’urgence impliquant des patients atteints de COVID-19 connu, ainsi que des patients suspectés de COVID-19. Cependant, il y a eu un débat sur le stress potentiel que le nouveau guide impose aux professionnels de la santé et si l’équipement de protection supplémentaire affecte ou non la qualité de la RCR administrée, ce qui pourrait conduire à de mauvais résultats pour les patients. .

Pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des pratiques de RCR mises à jour pendant la pandémie, cette étude a examiné les résultats de patients d’un centre médical du Kentucky qui ont été traités par RCR à l’hôpital. Les chercheurs ont comparé les résultats des patients de mars à juin 2020 avec ceux des patients traités de mars à mai 2019.

Les chercheurs ont examiné les données démographiques des patients, les comorbidités et les mesures de l’indice de masse corporelle (IMC), ainsi que les caractéristiques de la RCP effectuée et les résultats pour les patients. Les groupes de patients ont été appariés en fonction des caractéristiques des patients, bien que les patients testés positifs au COVID-19 aient un IMC significativement plus élevé que les patients sans COVID-19.

Un total de 94 codes hospitaliers (codes indiquant que la RCR a été effectuée) a identifié 80 patients pour l’étude. En 2019, la RCP à l’hôpital a été réalisée 41 fois et aucun des patients n’avait le COVID-19. Parmi les codes de traitement de RCR de l’hôpital 2020 analysés, 43 patients étaient sans COVID-19 et 10 patients étaient positifs pour le COVID-19.

La durée moyenne de l’événement de RCP était significativement plus longue pour les patients COVID-19. La comparaison d’une année à l’autre a indiqué, cependant, qu’il n’y avait pas de différence significative dans le pourcentage de patients qui ont survécu.

Parmi les patients testés positifs au COVID-19, 50% ont survécu à l’événement de code, contre 64% des patients sans COVID-19. Les données ont également indiqué que seul un des patients COVID-19 (10%) a survécu à la sortie de l’hôpital, comparativement à 25% des patients non-COVID-19.

Les chercheurs de l’étude ont conclu que les résultats pour les patients étaient similaires pour les patients en 2019 et 2020, indiquant que les précautions supplémentaires prises par les professionnels de la santé en raison de l’épidémie de COVID-19 ne dégradent pas la qualité de la RCP. géré.

«La pratique la plus sûre pour les professionnels de la santé et les patients est de continuer à suivre les conseils de l’American Heart Association et du CDC en ce qui concerne les précautions supplémentaires pendant l’administration de la RCP», a déclaré Sheth. pourrait potentiellement reproduire cette étude à l’échelle nationale pour évaluer si les mêmes tendances peuvent être observées dans plusieurs centres médicaux. “