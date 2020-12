MADRID, 16 ANS (EUROPA PRESS)

Les approches de médicaments chirurgicaux et injectables sont également efficaces pour traiter les saignements dans l’œil dus à la rétinopathie diabétique proliférative (RPD), selon une étude clinique soutenue par le US National Eye Institute (NEI), Research Network Diabetic Retinopathy Clinic (DRCR.net), publié dans le «Journal of the American Medical Association» (JAMA).

Conséquence du diabète, la RPD implique la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux dans la rétine photosensible. Ces vaisseaux sanguins sont susceptibles de saigner dans le vitré gélatineux qui remplit l’œil, entraînant une perte de vision.

Les chercheurs ont comparé les injections oculaires de facteur de croissance endothélial anti-vasculaire (VEGF) avec la collecte de sang par vitrectomie et photocoagulation au laser. Les deux traitements ont amélioré la vision centrale pour la plupart des participants, bien qu’environ un tiers des participants aient nécessité à la fois des injections anti-VEGF et une intervention chirurgicale. Les résultats aideront à orienter le traitement des personnes atteintes d’hémorragie oculaire RPD.

“Cet essai clinique a été l’occasion de comparer deux traitements couramment utilisés pour l’hémorragie vitréenne dans la rétinopathie diabétique proliférative face à face. Les résultats fournissent un guide utile pour les cliniciens prenant en charge des patients atteints de cette maladie”, a déclaré Adam Glassman, chercheur au Jaeb Center for Health et directeur du centre de coordination de DRCR.net.

La vitrectomie retire chirurgicalement le sang de l’intérieur de l’œil. Pour éviter la formation de plus de vaisseaux sanguins, il est généralement associé à un traitement de photocoagulation au laser. Ce traitement restaure souvent la vision centrale, mais le traitement au laser peut réduire la vision périphérique.

Plus récemment, des essais soutenus par NEI ont montré que les injections d’anti-VEGF dans l’œil aident à contrôler la RPD et d’autres complications oculaires liées au diabète. Ces traitements médicamenteux ralentissent la croissance des vaisseaux sanguins dans l’œil et préviennent une nouvelle hémorragie pendant que le sang est absorbé dans le vitré.

«Au cours des 15 dernières années, le DRCR Retina Network a mené des essais qui ont contribué à établir la norme de soins pour les maladies oculaires diabétiques», se souvient Jennifer Sun, de l’Université Harvard et présidente de Diabetes Initiatives for the Network. . Il y a eu de grands progrès dans la technologie et la technique chirurgicales depuis les premières études évaluant le traitement chirurgical de la SPR. “

«Cette dernière étude nous permet de comprendre comment les résultats à l’ère moderne de la chirurgie rétinienne se comparent au traitement par injections intraoculaires anti-VEGF pour l’hémorragie vitréenne de la RPD», ajoute-t-il.

Dans cette nouvelle étude clinique, l’équipe de DRCR.net a comparé ces deux traitements standards pour voir si l’un ou l’autre était plus efficace pour améliorer l’acuité visuelle sur deux ans. Sur 205 participants, 100 ont reçu un médicament anti-VEGF, l’aflibercept (nom commercial «Eylea»), et 105 ont reçu une vitrectomie immédiate et une photocoagulation au laser.

Les chercheurs ont suivi l’acuité visuelle la mieux corrigée pendant deux ans. A quatre semaines, l’acuité visuelle dans le groupe chirurgie était significativement plus élevée que dans le groupe anti-VEGF, mais à 24 semaines, l’acuité visuelle dans le groupe anti-VEGF avait rattrapé le groupe chirurgie.

L’acuité visuelle était similaire entre les deux groupes à deux ans. Environ un participant sur trois dans chaque groupe a finalement reçu les deux types de traitements pour aider à contrôler leur PDR pendant cette période.

«Il s’agit d’une maladie très courante chez les patients diabétiques, en particulier après avoir vécu avec le diabète pendant plusieurs décennies. Pour les patients qui subissent une perte visuelle due à des saignements dus à la RPD, ces stratégies sont d’excellents traitements et peuvent améliorer puis préserver l’acuité. “Mais il y a quelques subtilités dans cette étude qui aideront les médecins à adapter leurs plans de traitement pour un patient individuel.”

Pour les personnes qui ont des saignements sévères ou qui ont besoin d’améliorer leur vision rapidement, la chirurgie se traduit par une amélioration plus rapide, reconnaît-il, mais pour les personnes qui ne peuvent pas subir de chirurgie ou qui préfèrent éviter la chirurgie si possible, anti-traitement. Le VEGF produit toujours des résultats visuels équivalents à long terme.

“Environ un tiers des participants à notre étude ont fini par avoir besoin des deux traitements,” Glassman Chowder “, nous pensons donc qu’il est essentiel que les gens continuent de suivre leur médecin après le début du traitement pour la SPR, car il est possible que doivent ajuster leur traitement en cours de route pour obtenir le meilleur résultat. “

Les anomalies des vaisseaux sanguins, y compris la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, sont courantes chez les personnes atteintes de diabète. La RPD peut entraîner la mort des tissus rétiniens, une perte de vision permanente et éventuellement la cécité chez certains patients.