Les espaces verts peuvent améliorer la qualité de l’air et réduire les décès dus aux maladies cardiaques, selon des recherches préliminaires qui seront présentées lors des sessions scientifiques 2020 de l’American Heart Association.

«Nous avons constaté que la verdure et la qualité de l’air étaient associées à moins de décès dus aux maladies cardiaques», explique William Aitken, chercheur en cardiologie à la Miller School of Medicine de l’Université de Miami et au Miami UM / Jackson Memorial Hospital. États Unis.

La verdure est une mesure de la présence de végétation (arbres, arbustes, herbe) souvent évaluée par des images de la Terre de la NASA et d’autres méthodes.

Ici, les chercheurs ont utilisé l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI), qui mesure les longueurs d’onde de la lumière du soleil visible et proche infrarouge réfléchie par la surface de la Terre via l’imagerie satellite de la NASA. . Un indice plus élevé correspond à une végétation plus saine, car la chlorophylle absorbe généralement la lumière visible et réfléchit la lumière infrarouge proche.

Dans cette étude transversale menée à l’aide de données nationales sur la qualité de l’air, la verdure et le recensement de 2014 à 2015, les chercheurs ont mesuré la végétation par comté aux États-Unis et l’ont comparée aux taux de mortalité nationaux dus aux maladies cardiaques de l’Atlas interactif des Centers for Disease Control and Prevention. Contrôle et prévention des maladies.

Ils ont également superposé des données provenant des mesures de la qualité de l’air de l’EPA sur les particules pour chaque comté et des informations du Bureau du recensement sur l’âge, la race, l’éducation et le revenu par comté.

L’analyse a révélé que pour chaque augmentation de 0,10 unité de verdure, les décès dus à une maladie cardiaque diminuaient de 13 décès pour 100 000 adultes. Les valeurs de verdure (NDVI) variaient de 0,00 à 0,80, et pour chaque augmentation de 1 microgramme de particules par mètre cube d’air, les décès dus à une maladie cardiaque augmentaient d’environ 39 décès pour 100 000 adultes.

«Nous avons constaté que les zones avec une meilleure qualité de l’air ont plus de verdure, et qu’avoir des mesures plus élevées de vert, à son tour, est lié à un taux de mortalité plus faible par maladie cardiaque», ajoute * Aitken, qui a collaboré à la recherche scientifiques en santé publique de l’Université de Miami.

“Compte tenu des avantages cardiovasculaires potentiels de mesures plus vertes, il est important que le dialogue sur l’amélioration de la santé et de la qualité de vie comprenne des politiques environnementales qui soutiennent une écologie accrue”, ajoute-t-il. “Les décideurs doivent soutenir l’écologie grâce à des efforts qui favorisent la justice environnementale grâce à un accès équitable aux espaces verts, à l’air pur et à l’eau propre, ainsi qu’à la réduction de l’exposition aux risques. “

Les chercheurs espèrent que leurs résultats encourageront les essais cliniques qui utilisent des interventions dans des environnements bâtis (par exemple, la plantation d’arbres pour augmenter la présence de végétation et de verdure) pour améliorer la santé cardiovasculaire. «Nous allons mener une étude longitudinale à Miami pour évaluer si les changements dans la verdure du quartier au fil du temps sont associés à des changements dans les maladies cardiovasculaires», déclare Aitken.