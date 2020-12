06/08/2020 Homme plus âgé regardant par la fenêtre. Coronavirus, Covid-19 ESPAGNE EUROPE SANTÉ MADRID VLADA_MAESTRO

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Les personnes âgées qui vivent seules ou sans contact social peuvent être plus susceptibles de tomber chez elles ou d’être admises à l’hôpital pour une chute, suggère une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Daisy Fancourt, chercheuse à l’University College London, et ses collègues ont étudié les données d’un total de 13061 participants âgés de 60 ans et plus, recueillies entre 2002 et 2017 dans le cadre de l’enquête anglaise Longitudinal Study of Aging (ELSA). Ils ont analysé les données autodéclarées sur les chutes et, le cas échéant, les dossiers d’admission à l’hôpital liés à une chute.

Les chutes sont un problème de santé publique majeur chez les personnes âgées, plus de 50% des participants ayant déclaré avoir subi une chute pendant la période d’étude, tandis que 9% avaient été hospitalisés pour une chute.

Le fait de vivre seul et d’avoir peu de contacts sociaux, qui ont été utilisés comme mesures de l’isolement social, était associé à un risque accru de chutes autodéclarées et de chutes nécessitant une hospitalisation chez les personnes âgées.

Après avoir pris en compte les facteurs socio-économiques et le mode de vie, les personnes vivant seules avaient un risque 18% plus élevé de déclarer une chute que celles vivant avec un ami ou un membre de la famille. Les personnes ayant le moins de contacts sociaux étaient 24% plus susceptibles de déclarer une chute et 36 à 42% plus susceptibles d’être admises à l’hôpital pour une chute que celles ayant le plus de contacts sociaux.

Les auteurs suggèrent que vivre avec une autre personne et des contacts sociaux fréquents peuvent réduire le risque de chutes en soulageant le stress et en permettant d’identifier les risques.

Cependant, les auteurs recommandent que d’autres études soient menées pour explorer si les mesures d’isolement et de distanciation sociale à la suite de la pandémie de COVID-19 peuvent avoir augmenté l’incidence des chutes chez les personnes âgées, selon les auteurs.