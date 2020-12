16/11/2020 Les Centres Commerciaux Klépierre Iberia vous ont préparé une multitude de surprises à vivre, avec plus de magie et d’enthousiasme que jamais, ce Noël SANTÉ EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD KLÉPIERRE IBERIA

MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

Des chercheurs des centres cardiaques des Pays-Bas et de l’Université d’Amsterdam ont montré qu’un compteur de particules portable commercial facile à utiliser peut être utilisé pour suivre les concentrations d’aérosols dans les espaces publics et aider à déterminer les impacts des mesures aéroportées. réduction des risques, comme des améliorations de la ventilation, tel que publié dans la revue «Physics of Fluids».

En raison de leur rôle dans la transmission du coronavirus, la compréhension des concentrations d’aérosols et de la persistance dans les espaces publics peut aider à déterminer les risques d’infection. Cependant, la mesure de ces concentrations a été jusqu’à présent difficile et nécessite un personnel et un équipement spécialisés.

Le principal défi lié à l’utilisation de compteurs de particules portables est de gérer la poussière de fond qui prévaut dans les espaces publics. La question est alors de savoir si vous pouvez distinguer ces particules de poussière des aérosols qui résultent de la respiration, de la parole, des éternuements et de la toux.

Parce que la taille de la poussière et des aérosols inhalés dans les poumons humains diffère, les chercheurs ont développé un moyen de soustraire le signal de poussière dans le compteur de particules en mesurant la poussière pendant un certain temps et en observant comment le signal change après leur ajout. sprays à mélanger.

«Il y a beaucoup de poussières fines, nous ne pouvons donc pas vraiment mesurer les aérosols dans cette plage, mais il existe une plage de taille raisonnable où les aérosols peuvent être détectés», explique Daniel Bonn, l’un des auteurs.

Ils ont comparé la concentration d’aérosol déterminée par cette méthode avec des techniques de laboratoire et ont constaté que les résultats correspondaient parfaitement. Bien que ces travaux portent sur un compteur de particules portable spécifique, le Fluke 985, qui est utilisé pour surveiller la poussière et la qualité de l’air dans les salles blanches, Bonn note que les résultats ne sont pas uniques à cet appareil et peuvent être étendus à d’autres compteurs de salles blanches. particules aussi.

Bien que la méthode ne mesure pas directement la présence de particules virales, la concentration d’aérosol détectée peut être combinée avec des données virales provenant d’autres études pour obtenir une évaluation pratique des risques pour un type spécifique d’espace public. Les résultats suggèrent que les zones bien ventilées peuvent avoir des concentrations d’aérosols plus de 100 fois inférieures à celles des zones mal ventilées, telles que les ascenseurs ou les salles de bains publiques.

“Il y a des gens qui s’inquiètent d’aller au gymnase, de venir au bureau, de prendre le train. Tout cela peut au moins être évalué – dit Bonn -. La devise est toujours ventilation, ventilation, ventilation.”

Il note que si la ventilation joue un rôle important dans les espaces intérieurs, les aérosols ne sont pas la seule voie d’infection, et l’éloignement social et le lavage des mains restent vitaux.