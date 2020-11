08/10/2020 Embryon de souris et cœur avec flux sanguin SALUD WANG ET LARINA

MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

Les bio-ingénieurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse ont utilisé des organoïdes (petits organes cultivés en laboratoire) pour imiter le développement cardiaque précoce chez l’embryon de souris, dans une nouvelle étape vers les futurs organes bioartificiels pour la recherche et les greffes, tel que publié dans la revue «Cell Stem Cell».

Il fut un temps où l’idée de faire pousser des organes en laboratoire relevait de la science-fiction. Aujourd’hui, la biologie des cellules souches et l’ingénierie tissulaire transforment la fiction en réalité avec l’avènement des organoïdes: petits tissus et organes de laboratoire, anatomiquement corrects et physiologiquement fonctionnels, qui pourraient éventuellement fournir une faible production. demande de tissus et de mini organes pour la recherche.

L’EPFL est impliquée depuis longtemps dans le développement d’organoïdes, avec le laboratoire de Matthias Lütolf à la Faculté des Sciences de la Vie en tête. Cette année seulement, le groupe de Lütolf a publié des articles sur la standardisation de la croissance des organoïdes, l’impression 3D d’organoïdes et la production d’un mini-intestin fonctionnel à base d’organoïdes, un article Nature révolutionnaire qui ouvre la voie dans ce domaine. Campagne.

Aujourd’hui, le laboratoire de Lütolf a réussi à produire un organoïde cardiaque de souris à ses premiers stades embryonnaires. Le projet a été dirigé par Giuliana Rossi, chercheuse postdoctorale au laboratoire Lütolf.

Les chercheurs ont cultivé leurs organoïdes à partir de cellules souches embryonnaires de souris, qui, dans les bonnes conditions, peuvent s’auto-organiser en structures qui «imitent les aspects de l’architecture, de la composition cellulaire et de la fonction tissulaire trouvés dans de vrais organes. “, comme le disent les chercheurs dans le journal. Placées en culture cellulaire dans des conditions spécifiques, les cellules souches embryonnaires forment un agrégat tridimensionnel appelé «gastruloïde», qui peut suivre les stades de développement de l’embryon de souris.

L’idée derrière cette étude était que le gastruloïde de souris peut être utilisé pour imiter les premiers stades du développement cardiaque chez l’embryon. Il s’agit d’une utilisation assez inexplorée pour les organoïdes, qui sont généralement cultivés pour imiter les tissus et organes adultes.

Mais il y a trois caractéristiques des gastruloïdes de souris qui en font un modèle approprié pour imiter le développement embryonnaire: Ils établissent un plan corporel comme de vrais embryons et montrent des modèles d’expression génique similaires. Et quand il s’agit du cœur, qui est le premier organe à se former et à fonctionner dans l’embryon, le gastruloïde de souris préserve également d’importantes interactions tissu-tissu qui sont nécessaires pour en développer une.

Forts de cela, les chercheurs ont exposé des cellules souches embryonnaires de souris à un «cocktail» de trois facteurs connus pour favoriser la croissance cardiaque. Après 168 heures, les gastruloïdes obtenus ont montré des signes de développement cardiaque précoce: ils ont exprimé plusieurs gènes qui régulent le développement cardiovasculaire de l’embryon, et ont même généré ce qui ressemble à un réseau vasculaire.

Mais plus important encore, les chercheurs ont découvert que les gastruloïdes développaient ce qu’ils appellent un «domaine cardiaque antérieur en forme de croissant». Cette structure a produit un tissu cardiaque battant, semblable au cœur embryonnaire. Et comme les cellules musculaires du cœur embryonnaire, le compartiment battant était également sensible aux ions calcium.

En ouvrant une toute nouvelle dimension aux organoïdes, des travaux novateurs montrent qu’ils peuvent également être utilisés pour imiter les stades de développement embryonnaires.

«L’un des avantages des organoïdes embryonnaires est que, grâce au développement conjoint de plusieurs tissus, ils préservent les interactions cruciales nécessaires à l’organogenèse embryonnaire», explique Giuliana Rossi. «Les cellules cardiaques émergentes sont ainsi exposées à un contexte similaire. celui qu’ils trouvent dans l’embryon ».