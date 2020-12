“Les officiels sont de passage et c’est bien que ce soit le cas”, a déclaré le chef d’état-major, Santiago Cafiero lors d’une activité du Frente Patria Grande.

Le chef d’état-major de la Nation, Santiago Cafiero, Il a repris les définitions que la vice-présidente Cristina Kirchner a glissées hier dans le stade unique de La Plata, où il a redoublé ses critiques à l’égard des ministres et des législateurs en leur suggérant de “chercher un autre emploi” s’ils hésitent à agir. Dans le cadre d’une activité militante, Cafiero a admis que «Les officiels sont de passage et c’est bien qu’il en soit ainsi” et que les différences glissées par l’ancien président “Cela n’a rien à voir avec une pause dans le Frente de Todos».

«Nous devons être conscients qu’ils nous attaquent toujours du même côté, ils veulent montrer nos débats internes comme des contradictions insurmontables pour chercher un combat au front de tous“A déclaré le ministre coordinateur en participant ce matin à une réunion virtuelle organisée par le Grand front de la patrie dirigé par Juan Grabois.

Dans ce contexte, il a exhorté le militantisme à “prendre en compte les priorités” promues par le gouvernement national et a ajouté à propos du discours prononcé par le vice-président de l’Estadio Único de La Plata, avec le président Fernández et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof. “C’est bien ce que Cristina a dit hier, que s’il y a des fonctionnaires qui ne servent pas, cherchez un autre moyen, car c’est la même chose que le président dit toujours », a-t-il ajouté.

“Alberto et Cristina sont ceux qui conduisent, et ils continueront. Les officiels sont de passage et c’est bien, et ça doit être comme ça et ça n’a pas à voir avec une panne de l’équilibre du Frente de Todos», A déclaré Cafiero et a demandé de laisser la spéculation pour« que les éditorialistes écrivent pendant que nous reconstruisons notre pays ».

Cafiero a souligné le “force“Du devant de tout ça”on l’a vu hier en acte», Dans lequel le lieutenant-gouverneur Veronica Magario; et le président de la Chambre des députés, Sergio Massa.

«Nous devons nous concentrer sur la force de notre espace politique. Cette unité dans la diversité doit être mise en évidence », a exhorté le ministre en chef, car sinon elle conduira à la« pensée dominante qui cherche à installer le modèle de (Mauricio) Macri, avec ou sans Macri, ce sera peut-être avec Larreta , ou avec un autre chiffre ». De plus, il a fait remarquer que ce qui était clair, c’est qu ‘«il y a deux modèles de pays, et qu’une partie de la dynamique recherchée est de montrer qu’il y a des ruptures sur notre front».

«Ils ont même perdu la créativité pour nous attaquer. Ils reviennent toujours pour savoir si Cristina prend ou non le thé avec Alberto. Nous devons réaffirmer le changement de priorités dans lequel Alberto et Cristina se sont engagés, qui sont ceux qui mènent », a-t-il insisté.

En contrepartie, il a apprécié le “grand succès de l’année dernière dans la recherche de l’unité, qui était essentielle non seulement pour gagner une élection mais aussi pour changer le cours de l’Argentine”. “Alberto et Cristina se sont engagés à changer de priorités puisque depuis 2016 un modèle d’endettement et de taux d’intérêt élevés s’était accentué”, a-t-il déclaré après avoir défini que le “le vélo financier était le modèle politique et économique du macrismo».

L’acte qu’Alberto Fernández a partagé avec Cristina Kirchner à La Plata.

Cafiero a fait ses déclarations à titre d’équilibre dans le cadre d’une réunion sur Programmes de bonne gouvernance, lors de l’ouverture du panneau intitulé “Les défis de l’Argentine», Lors de la rencontre organisée par le Frente Patria Grande.

«Nous devons réaffirmer notre appartenance au Front de tous et en même temps développer notre propre engagement et nos critiques. Ils ne sont pas contradictoires mais font partie du processus d’exercice de l’unité dans la diversité », a déclaré le député national Itai Hagman, un autre membre du Frente Patria Grande.

Le conseiller de Rosario a également participé à ce panel Caren Tepp; le directeur provincial des politiques de diversité sexuelle, Daniela castro; le directeur national de la promotion et du renforcement de l’accès à la justice, Gabriela carpineti; et le conseiller de Mar del Plata, Soleil de la tour.

L’activité se poursuivra à 17 heures, le panel du «Développement humain intégral», auquel participera le ministre du Développement social. Image de balise Daniel Arroyo, le secrétaire à l’intégration Sociourbana Fernanda Miño, le syndicaliste Pablo Moyano, le leader social Dina Sanchez et Nonne Carina López.

