Lundi 16 novembre, Diego et Matilde, les parents d’Abigail Jiménez ont traversé une situation dramatique. Cela s’est passé à la frontière entre la province de Tucumán et Santiago del Estero, d’où la famille est originaire.

Très tôt ce jour-là, les Jiménez se sont rendus à l’hôpital pour enfants de Tucumán pour que leur fille de 12 ans, cancéreuse depuis l’âge de 7 ans, puisse suivre son traitement. Sur le chemin du retour, ilils t’ont tenu deux heures à la frontière sous les rayons du soleil et parmi les mouches.

La situation a été enregistrée dans une vidéo qui est devenue plus tard virale. Dans la séquence de près de trois minutes, le père est vu avec la fille dans ses bras (qui pleure sans arrêt) devant un caissier au poste de contrôle frontalier.

«Je l’apporte toujours et cela ne me pose jamais de problème. Ici, à Termas, vont-ils me faire un problème? Je la raccompagne », dit Diego. L’homme en uniforme le regarde et, derrière le masque, lui demande de «se calmer». «Vous allez aggraver les choses, monsieur, s’il vous plaît», dit-il. “Je vais emmener ma fille même si elle marche», Répond l’homme.

Abigail a une tumeur à la jambe gauche avec laquelle elle se débat depuis cinq ans. En 2016, le bébé a été transplanté et, en 2019, elle a fait une rechute.

Selon l’histoire que leurs parents ont racontée à El Termeño, lorsqu’ils ont quitté Santiago de Estero, ils les ont laissés passer sans problème. Lorsqu’ils voulaient rentrer, il les empêchait d’entrer dans sa province.

«Je lui ai demandé si nous voulions y aller car il faisait déjà assez chaud, les insectes étaient au top… Mais le policier a dit qu’il attendait un ordre de Santiago pour que nous puissions passer. C’était très moche ce que nous avons vécu avec ma fille et comment elle est maintenant. Il avait très peur avec la question des insectes et il avait peur que ses jambes soient infectées », a déclaré Matilde à El Termeño.

«Ils n’ont pas eu pitié de la douleur que souffrait ma fille», a déploré son père, qui a décidé de la porter dans ses bras à cinq kilomètres pour entrer dans sa province,

L’explication reçue par les Jiménez était que, pour entrer dans la province en voiture, ils avaient besoin d’une autorisation préalable du Comité d’urgence (COE) de Santiago del Estero. Diego, le père de la fille, a déclaré au journal Ultima Hora que bien qu’il ait eu l’autorisation du maire, ils ont fait valoir qu’il n’avait pas de permis d’urgence.

“Ils n’ont pas eu pitié de la douleur que souffrait ma fille»A déploré l’homme qui, dans un acte de désespoir, a décidé de porter sa fille dans ses bras et d’entrer en passant devant les policiers. Lorsque l’autorisation du COE est arrivée, ont-ils expliqué, un parent est allé les chercher sur la route et les a emmenés chez eux.

Infobae il a contacté les autorités provinciales de Santiago del Estero pour connaître sa version des événements, mais n’a pas reçu de réponse.

Abigail aime peindre et nager. Après l’épisode traumatique qu’elle a traversé, la jeune fille est en «crise et dans diverses douleurs». “Chaque fois qu’il se réveille, tout ce qu’il dit est: “ Le mauvais flic qui ne me laisse pas passer pour rentrer à la maison ””Leurs parents ont déclaré à un journaliste d’El Termeño.

Malgré ce qu’ils ont vécu, la famille Jiménez demande que le policier qui les a empêchés d’entrer à Santiago del Estero ne soit pas autorisé à travailler. “Nous ne voulons pas que quiconque subisse quelque chose comme ça”, ont-ils soutenu.

La présidente de PRO, Patricia Bullrich, a partagé la vidéo où Diego est vu porter sa fille et a écrit un message au gouverneur de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. «Lever les restrictions, ils ne peuvent pas traiter les gens comme des animaux», dit-il.

Puis il s’est rendu directement au gouverneur de ladite province, Gerardo Zamora. «Il faut être très malade pour empêcher le passage d’une fille qui a un traitement contre le cancer. Lever les restrictions, ils ne peuvent pas traiter les gens comme des animaux», A déclaré l’ancien ministre de la Sécurité.

