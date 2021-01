Il a été le deuxième meilleur buteur mexicain lors du tournoi Clausura 2020 (Photo: Instagram / santorme)

Santiago Ormeño continuez grand avec lui Puebla FC. Lors de la première journée du tournoi Guard1anes 2021 de la Ligue MX, a composé le premier but de la réunion devant Chivas de Guadalajara qui s’est finalement terminée par un match nul, 1-1.

À la minute 37, quand une connexion entre Javier Salas et Santiago Ormeño s’est terminée par un tête forte de l’attaquant de Puebla qui a traversé toute la zone et battu Raúl Gudiño.

À la fin du match, l’attaquant de 26 ans Je déclare que aimerait jouer pour l’équipe nationale mexicaine. Il est à noter que le footballeur peut représenter à la fois Pérou par ascendance, comme au Mexique par naissance, mais jusqu’à présent, aucun des deux pays n’a eu de contact avec lui.

Très heureux, rien de mieux que de commencer par marquer un but de motivation et de rendre un tournoi égal ou meilleur que le passé. J’adorerais jouer pour l’équipe nationale, mais il n’y a rien eu, pour continuer à marquer des buts, aider l’équipe à être prise en compte

Ce n’est pas la première fois qu’il aborde le sujet, en octobre de l’année dernière, a-t-il affirmé dans une interview à ESPN que la première sélection qui montre de l’intérêt pour lui, j’en tiendrais compte.

Ce sont mes deux pays (Mexique et Pérou) et je pense que peut-être que personne ne m’appelle, mais je pars avec le premier qui m’appelle et s’intéresse à moi

Après sa belle performance ce vendredi, plusieurs Utilisateurs de Twitter ont exprimé leur désir de le voir avec la chemise Tri en direction de Coupe du monde Qatar 2022; surtout avec la blessure de l’attaquant et star de la Premier League Wolverhampton, Raúl Jiménez.

“Ormeño doit être appelé dans l’équipe nationale avant que le Pérou ne nous remporte”, “(Ormeño) est un expert du jeu de passes et c’est quelque chose que le Mexique n’a pas trop”, “Ormeño a beaucoup du style de jeu de Jared Borguetti ”Étaient certains des commentaires.

Ce qui a été dit de lui au Pérou

Claudio Pizarro est la référence maximale que l’équipe péruvienne a eue (Photo: Archive)

Le nom de Santiago Ormeño a atteint les oreilles ni plus ni moins que Claudio Pizarro, attaquant péruvien historique et multi-champion en Allemagne avec le Bayern Munich, qui s’attend à ce que l’attaquant camotero penche pour défendre le blanc et le rouge dans le Qualifications de la Coupe du monde.

En août dernier, lors d’une visioconférence des ambassadeurs de la Bundesliga allemande avec des médias latino-américains, Pizarro, qui vit actuellement en Allemagne après avoir pris sa retraite en tant que footballeur, a déclaré que bien qu’il ne connaisse pas Ormeño, il a entendu dans son pays la possibilité de rejoindre le Équipe Inca.

Le football mexicain est rarement vu ici et je le suis très peu, vraiment. J’ai entendu Sergio parce qu’ils ont commenté sur lui au Pérou qu’il y a une possibilité qu’il y aille, mais je ne le connais pas, je ne l’ai pas vu (…) Évidemment, tout joueur qui peut contribuer à l’équipe nationale péruvienne serait très important pour le Pérou . J’espère que je prends la décision d’aller au Pérou

Un mois plus tard, l’Argentin Ricardo Gareca, directeur technique de l’équipe nationale du Pérou, a abordé la question lors d’une conférence de presse lorsqu’il a présenté la liste des convoqués pour les matches de qualification de la Conmebol.

Ricardo Gareca, DT du Pérou (Photo: .)

On ne veut pas s’aventurer dans l’information pour quatre ou cinq matchs que l’on a vus, on veut plus d’informations sur lui

En outre, il a précisé que pour appeler Ormeño, il a également besoin être clair sur l’intention du joueur pour représenter l’Albirroja.

Je n’ai pas parlé personnellement, nous devons le suivre davantage et pour que le joueur manifeste une volonté de participer à l’équipe nationale.

En 2019, Santiago a joué pour le Real Garcilaso, marquant un but (Photo: Instagram / santorme)

Santiago a terminé le tournoi précédent en tant que meilleur buteur de Puebla, avec sept buts en 17 matchs, se classant huitième au tableau des scores et en tant que deuxième meilleur buteur mexicain de la compétition, à un seul score de Henry Martin, en avant de l’Amérique.

Cependant, Ormeño a surperformé José Juan Macías, Alexis Vega et Uriel Antuna, qui font actuellement partie de l’attaque Tri.

