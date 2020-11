Le parquet a clôturé le processus contre l’éleveur de bétail Santiago Uribe, frère de l’ancien président colombien Álvaro Uribe, pour le financement du soi-disant bloc Sud-Ouest / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Ce mardi, le parquet a décidé d’archiver l’affaire dans laquelle l’éleveur de bétail Santiago Uribe Vélez faisait l’objet d’une enquête pour, prétendument, financer le front sud-ouest des Forces unies d’autodéfense de Colombie. Cependant, le frère de l’ancien président Uribe a son cas principal: Les Douze Apôtres, pour lesquels il reviendra à la cour en janvier 2021.

L’affaire du front sud-ouest était en cours depuis 2017, lorsque la Cour supérieure de Medellín a certifié des copies au bureau du procureur pour enquêter, sur la base des témoignages de certains “ paramilitaires ” qui ont déclaré qu’Uribe avait apporté des contributions afin qu’ils puissent se mobiliser dans la région d’Angelópolis. , Amagá et Titiribí dans le département d’Antioquia.

Maintenant, le procureur 128, en charge de l’affaire, a déclaré que “Il n’a pas été établi que M. Santiago Uribe Vélez avait rencontré des membres de cette organisation illégale, ni qu’il avait accepté avec eux de convenir d’une somme d’argent à titre de contribution.” En outre, il a déclaré qu’il n’y avait aucune certitude quant aux contributions alléguées de civils à l’organisation illégale.. Cela laisse Santiago Uribe seul avec le cas de Los Twelve Apostles, pour lequel il est accusé d’avoir créé cette organisation paramilitaire. Il est également pointé du doigt pour le meurtre de Camilo Barrientos Durán, en 1994 à Yarumal, Antioquia.

Uribe est interrogé depuis 1997, selon le portail Verdad Abierta, pour cette affaire. A cette occasion, il s’agissait d’actes d’homicides, d’enlèvements et d’extorsion qui ont eu lieu entre 1993 et ​​1994 à Yarumal et Santa Rosa de Osos. Ce processus a été abandonné en 1999.

Cependant, le processus a été rouvert lorsque de nouvelles preuves sont arrivées en 2010. Le plus retraité de la police, Juan Carlos Meneses Quintero, a déclaré qu’il était venu faire un changement à Yarumal en 1993. La personne qui avait quitté le poste était son nom de famille. Benavides et il lui a dit qu’il devait soutenir un groupe de nettoyage social, dirigé par Santiago Uribe Vélez, frère du sénateur d’alors Álvaro Uribe Vélez.

Même Benavides l’a présenté en personne à Santiago Uribe, qui lui a dit que le groupe (les douze apôtres) “va vous donner beaucoup d’informations et libérer la zone quand vous en aurez besoin”, alors il a été convenu que la police les couvrirait. . En outre, le frère de l’ancien président Uribe lui a dit, selon le témoignage, qu’il avait le soutien des commandants de police du département et des amis du pays.

Open Truth mentionne que, dans son témoignage, Meseses a affirmé que s’il collaborait avec Uribe Vélez, le groupe Los Twelve Apostles n’a jamais été appelé, que le nom a été attribué par les médias quand on a appris qu’il y aurait un prêtre au sein de l’organisation criminelle. Ce clerc serait Gonzalo Palacio, accusé d’avoir dirigé le groupe paramilitaire, d’être un informateur et de cacher les armes que la police leur a apparemment fournies et de stigmatiser les guérilleros de son église. Cependant, ses poursuites n’ont pas avancé et il a été renvoyé de l’affaire en 2001.

Meneses a déclaré que Santiago Uribe lui avait montré comment il entraînait “les garçons” dans sa ferme et qu’il y avait toutes sortes d’obstacles à l’entraînement militaire. Il a ajouté que ce jour-là, il lui avait montré une liste des personnes qui l’assassinaient et qu’il lui avait dit: “Quand Álvaro sera gouverneur, nous ferons beaucoup mieux”, car à cette époque son frère aspirait à ce poste alors qu’il était sénateur.

Salvatore Mancuso, ancien chef des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC) a également déclaré à Justice et Paix que Santiago Uribe était à la tête de ce groupe armé, mais n’a rien précisé d’autre.

Le 26 janvier 2021, le procès des Douze Apôtres contre l’éleveur d’Antioqueño, qui a été appelé à la barre pour la première fois en juin 2017, reprendra. et où les témoins des parties, le bureau du procureur, le bureau du procureur général et le représentant des victimes se sont déjà exprimés. A cette nouvelle occasion, le tour sera pour la défense de Santiago, dirigée par l’avocat pénaliste Jaime Granados, qui dirige également le procès d’Álvaro Uribe.

Après ces derniers arguments, le juge devra prendre la décision d’acquitter l’agriculteur, comme le demande sa défense, ou de le condamner pour les faits.