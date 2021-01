Déclaration de Santos après le match nul contre Boca pour la première demi-finale de la Copa Libertadores

Avec tout en jeu dans une demi-finale de Copa Libertadores de América, Santos n’a pas manqué le jeu où Carlos Izquierdoz a croisé Marinho et l’arbitre n’a pas infligé de pénalité. Le VAR n’a pas non plus considéré qu’il y avait une faute. Il restait 17 minutes pour terminer le match aller à La Bombonera où Boca et l’équipe brésilienne étaient à égalité à zéro et ce jeu aurait pu changer l’histoire de la phase. C’est pourquoi le club de São Paulo a annoncé qu’il déposerait une réclamation auprès de la Conmebol.

Dans son compte Instagram officiel, il a publié un rapport sur sa plainte à l’entité qui régit le football en Amérique du Sud. “Santos enverra une lettre à Conmebol sur la performance du VAR dans le match en Argentine”, il est intitulé. Il souligne que «c’est pour exprimer son mécontentement face à la performance du VAR lors du match contre Boca Juniors. La non-vérification du VAR sur le bord du terrain est étrange, dans le jeu dans lequel Marinho a été jeté dans la zone rivale en seconde période ».

Santos réclame un penalty pour Izquierdoz

«Ils m’ont touché à l’intérieur de la zone. Je ne sais pas pourquoi l’arbitre n’a pas regardé la vidéo VAR. Détendez-vous, l’important est d’obtenir un résultat ici. Nous aurions pu gagner, mais jouer contre Boca est très difficile », a déclaré Marinho lors de la diffusion officielle. Son DT, Cuca, a également pris la parole, qui a indiqué que «Nous avons eu un jeu décisif, qui était un penalty à Marinho, il a subi un penalty au-dessus et au sol. Il aurait pu décider du match en notre faveur ».

Après une passe profonde d’Alison, le défenseur Xeneize était attendu par Marinho. Là, le défenseur argentin touche l’attaquant brésilien, qui a été laissé au sol et a pris son genou gauche, en attendant le penalty maximum de l’arbitre.

Cependant, Roberto Tobar a compris que ce n’était pas une faute. Il a attendu l’analyse VAR et comme il a été déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une infraction pénale, le juge chilien a ordonné un coup de pied de but pour l’équipe de La Ribera.

