Le joueur Juan Otero des Estudiantes de La Plata marque le troisième but marqué contre Nacional, le jeudi 24 mai 2018, lors d’un match de la Copa Libertadores, entre les Estudiantes de La Plata de l’Argentine et le Nacional de l’Uruguay. . / Demián Estévez / Archives

Torreón (Mexique), 4 janvier . .- Santos Laguna a annoncé lundi la signature de l’attaquant colombien Juan Ferney Otero, qui jouait pour Amiens en Ligue française de football 2 depuis 2018.

“Bienvenue au pays des grands efforts. Désormais, vous êtes un guerrier de plus. Bienvenue Juan Otero. Laisser tout pour la verdiblanca!”, A informé le club mexicain, qui se prépare à affronter le tournoi Clausura.

Otero, 25 ans, a commencé sa carrière professionnelle au Colombian Fortaleza en 2014 et une saison plus tard, il a déménagé au Deportivo La Coruña B, une filiale de la première équipe espagnole.

En 2016, il est retourné à Fortaleza et un an plus tard, il a signé pour Estudiantes de la Plata.

Le Français Amiens SC l’a signé en 2018 et il y a joué jusqu’en 2020.

Otero faisait partie de l’équipe U20 qui a disputé la Coupe du monde de la jeunesse néo-zélandaise 2015.

Santos Laguna, emmené par l’Uruguayen Guillermo Almada, fera ses débuts dans la Clausura à domicile ce dimanche contre Cruz Azul.