Football Football – Copa Libertadores – Demi-finale – Deuxième étape – Santos v Boca Juniors – Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brésil – 13 janvier 2021 Eduardo Salvio de Boca Juniors en action Pool via REUTERS / Andre Penner

Boca perd à 15 minutes contre Santos au Brésil pour le but de Pituca, pour le match retour des demi-finales du Coupe Libertadores. L’arbitre est le Colombien Wilmar Roldán et le duel peut être suivi par ESPN.

L’équipe de Michelangelo Russo entre dans une phase de définitions. C’est qu’après s’être qualifié pour la finale de la Coupe Diego Maradona dans le football local, Xeneize cherche à continuer dans la course dans ce qui était son grand objectif de la saison: être finaliste dans la plus haute compétition de clubs de football d’Amérique du Sud. Mais pour cela, ils doivent de nouveau piétiner leur excursion à travers le Brésil, cette fois contre une jeune équipe qui a montré ses armes au match aller.

Après le nul 0-0 à La Bombonera, L’équipe de Russo a un avantage. Au-delà de cela, il n’a pas pu se convertir au statut local, il n’a pas non plus reçu de buts contre. C’est parce que, dans le cas où le match de ce soir au stade d’Urbano Caldeira se terminerait même avec des buts, ce sera Boca qui se qualifiera pour la finale qui se jouera samedi prochain, 30 janvier, dans le mythique Maracana de Rio de Janeiro.

Pour se rendre sur le territoire de São Paulo, Russo a reçu de bonnes nouvelles ces dernières heures: Jorman Campuzano pratiqué sans problèmes et est intitulér après avoir subi une tension sur le biceps fémoral de la jambe droite. De cette façon, le milieu de terrain colombien occupe l’une des places du milieu de terrain et est accompagné de Diego Gonzalez.

Boca et Santos n’ont pas profité l’un de l’autre lors du match aller qui a été joué dans la Bombonera (.)

L’autre footballeur qui a commencé le match aller et a vu des minutes dans le Paternal était Léonard Jara. Le footballeur retourne au travail du côté droit de la défense. Avec le retour de Villa – il n’a pas joué depuis le début pour le tournoi local – l’attaque xeneize à Vila Berilo est composée du capitaine Carlos Tevez et Franco Soldano.

Pour sa part, Santos a apporté quelques modifications nécessaires pour le match qui définira le rival de Palmeiras dans la définition des Libertadores. Entraîneur Cuca il ne peut pas compter sur le gardien John et le défenseur Wagner Leonardo, tous deux partants à Buenos Aires, car ils ont été testés positifs pour le coronavirus qui ont été faites sur le campus de Peixe.

Avant la rencontre de São Paulo, il y a un fait qui excite les fans de Xeneize. Sur un total de 19 clés de mort ou de mort contre des équipes brésiliennes, Boca a été le vainqueur dans pas moins de 17, ce qui le conduit à avoir une efficacité de 89,4%.

L’équipe de Russo cherche à se qualifier pour sa 12e finale de l’histoire de la Copa Libertadores. C’est déjà le club qui a contesté le plus la définition du tournoi dans l’histoire: il a gagné en six éditions (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007) et perdu dans les cinq autres (1963, 1978, 2004, 2012 et 2018) . Justement, deux de ces définitions étaient contre Santos: il est tombé dans le 63 contre l’équipe qui avait comme leader O Rei Pelé et, 40 ans plus tard, il s’est vengé avec le retour de Carlos Bianchi comme DT après un an hors de l’établissement: main dans la main avec le trident offensif qu’ils commandaient Marcelo Delgado, Guillermo Barros Schelotto et Carlos Tevez, Boca a triomphé en finale de 2003.

Dans le cas où Xeneize avancerait, ils rencontreront à nouveau Palmeiras contre qui ils avaient déjà affronté lors de la finale 2000. Après 2-2 au match aller à Bombonera, c’était un match nul et vierge à Morumbí. En pénalités, Oscar Cordoue il en a arrêté deux et il Motif Bermudez il a marqué le coup décisif pour Boca de s’établir comme le meilleur en Amérique.

De son côté, El Peixe cherchera à accéder à sa cinquième finale de l’histoire. Il a remporté les titres de 62 et 63 et a récemment été consacré à nouveau en 2011 par la main de Neymar.

Formations

Les saints: Joao Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres et Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca et Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge et Soteldo. DT: Cuca.

Bouche: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Diego González et Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitre: Wilmar Roldán (Colombie)

Stade: Urbano Caldeira, San Pablo

la télé: ESPN