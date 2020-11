JEP

Le nouveau président de la Juridiction spéciale pour la paix, Eduardo Cifuentes, qui a remplacé la magistrate Patricia Linares, a parlé dans une interview avec María Isabel Rueda pour El Tiempo de la fuite de Santrich et Iván Márquez. ETAu cours de la conférence, Cifuentes a annoncé que le JEP annoncera sa première décision sur le fond dans la détermination des faits et de la conduite dans environ 45 jours.

Cifuentes a expliqué qu’il existe une perception erronée de la lenteur du JEP à prendre une décision importante. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des audiences où les auteurs sont entendus dans plusieurs affaires macro, telles que le recrutement de mineurs et les faux positifs, mais il n’y a pas eu de condamnation par le tribunal, de sorte que le président de la Haute Cour dit que cela devrait être assimilé. avec des processus tels que Justicia y Paz, où il y a eu un retard de plus de quatre ans pour prendre leur première décision sur le massacre d’El Aro. De plus, il a affirmé que ce processus est une référence pour la juridiction.

Le magistrat a également déclaré que le JEP est l’une des organisations de justice transitionnelle les plus agiles, grâce au fait qu’il a sept macro affaires ouvertes qui “Ils mèneront bientôt à des décisions importantes, toujours avec la garantie d’une procédure régulière.”

Les macro-cas sont: les retenues illégales; la situation de Ricaurte, Tumaco et Barbacoas; exécutions extrajudiciaires; situation de la région d’Urabá; situation dans la région du Cauca Nord (zones touchées par le conflit armé); victimisation des membres de l’Union patriotique et recrutement et victimisation des filles et des garçons.

Santrich

La journaliste María Isabel Rueda a interrogé Cifuentes sur le cas de l’alias Jesús Santrich, qui s’est réarmé dans la soi-disant Nueva Marquetalia, comme ils appelaient leur nouveau mouvement insurgé, avec Iván Márquez et El Paisa, tous deux déserteurs du processus de paix.

Le président du JEP a déclaré que déterminer la date de ce qui s’était passé, déclarer si Santrich avait commis un crime après le 1er décembre 2016 n’était pas si simple. “Si tel était le cas, il n’était pas nécessaire d’établir la compétence judiciaire dans la Constitution et de créer la garantie de non-extradition dans ces cas.. Non. Il évalue la conduite pour déterminer la date », a-t-il dit.

Cifuentes a également remis en question le fait que le bureau du procureur n’ait livré que 12 des 24 000 audios sur l’affaire, dont “pratiquement tous pourraient être écartés”, a déclaré le magistrat. Il a ajouté que la vidéo dans laquelle Santrich est vu, commettant apparemment un crime, est intervenue un jour après la décision du Tribunal de la paix de l’expulser du JEP.

Le magistrat a également affirmé que la faute à laquelle Santrich a échappé n’est pas le JEP, mais l’État. «Il appartient à l’État, qui a le monopole de la force, de préserver l’ordre public et le JEP «Santrich» ne lui a en aucun cas échappé. «Márquez» n’a pas échappé au JEP, mais à l’État colombien. “

Le bureau du procureur

Le nouveau président du JEP a déclaré que l’organe accusateur n’est pas lié par les mains, puisqu’il a compétence sur les crimes commis par des dissidents car “pour les crimes commis en rapport avec le conflit armé, le JEP est l’autorité judiciaire compétente”. Il a expliqué que la seule chose que le bureau du procureur ne peut pas faire est de délivrer des mandats d’arrêt dans les cas relevant de la compétence de la juridiction, mais qu’il peut continuer à enquêter.

Il a également déclaré que l’organe accusateur peut convoquer Lozada et Timochenko s’ils sont témoins dans des affaires de déserteurs du processus de paix ou de dissidents., mais qu’en matière de connaissance de la vérité là où ils étaient des leaders, c’est la responsabilité du JEP.

Dans l’interview, Cifuentes a ajouté que les crimes de recrutement de mineurs âgés de 15 à 18 ans ne font pas l’objet d’une amnistie internationale et, à sa connaissance, ne se sont pas encore produits au JEP.

Pour conclure, il a souligné qu’il aurait été important de disposer d’une unité qui évaluerait les fournitures que le parquet a remises au tribunal pour éviter tout retraitement. “Nous nous engageons dans un effort gigantesque, pour qu’au terme de ces deux ans une bonne partie des résolutions de conclusions promeuvent les peines que le Tribunal pour la Paix devra prononcer.”