Au milieu des enquêtes menées contre le neveu d’Iván Márquez, Marlon Marín, accusé de trafic de drogue, la station La W Radio a révélé des documents dans lesquels le bureau du procureur général répond à la demande de la Cour suprême de justice concernant l’état des enquêtes contre Marín et d’autres personnes impliquées dans l’affaire. Dans cette communication, l’entité chargée de l’enquête a souligné que Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, ne figurait pas en tant que suspect. dans le cas du trafic de drogue.

Comme lu dans le document, en juin 2019, la Cour suprême a exigé que le parquet communique “ immédiatement ” les noms des personnes inculpées dans l’affaire, avec lesquelles ils se référaient, en particulier, à l’actuel fugitif de la loi Jesús Santrich, qui après s’être soumis aux accords de paix signés par le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC, a fui et est revenu aux armes aux mains d’Iván Márquez, d’el Paisa et d’autres dissidents pour former le mouvement de la deuxième Marquetalia.

En parlant de ça Jesús Santrich ne faisait pas partie de l’inculpé en 2019, il est entendu que l’ancien membre du parti politique FARC n’a pas fait l’objet d’une enquête pour être suspecté dans le crime dont Iván Enrique Libreros Días, Armando Gómez España, Fabio étaient accusés Simón Younes Arboleda et Marlon Marín Marín.

Avant la demande, le parquet, chargé de donner les noms de ceux qui figuraient au greffe, expliquait en quoi consistait l’hypothèse pénale, qui a conduit à la décision d’ouvrir le dossier contre ces hommes. Selon eux, l’existence d’une organisation transnationale vouée au blanchiment d’argent et au trafic de drogue faisait l’objet d’une enquête.

Comme l’a appris la radio La W, grâce à des sources directes du parquet, au milieu des allégations entre les deux entités, certains audios que la Cour suprême utilisait dans l’enquête qui impliqueraient Santrich, pour avoir participé à des activités de trafic de drogue alliées au cartel de Sinaloa, affaire pour laquelle il a été arrêté le 9 avril 2018 par des agents de la CTI du parquet dans une maison du quartier de Modelia.

Les audios, publiés par le journal El Espectador, pointaient non seulement vers Santrich et les quatre autres hommes mentionnés par le parquet dans sa réponse à la Cour suprême, mais aussi des noms tels que le de Piedad Córdoba et l’ancien vice-président Óscar Naranjo, qui ont catégoriquement nié connaître Marín ou avoir quoi que ce soit à voir avec les accusations portées contre eux dans les audios.

Naranjo, “ le deuxième de votre pays ” ou “ Orange pourri ”, comme il est mentionné dans les appels interceptés, a été accusé d’être complice du trafic de drogue qui a eu lieu du sud du pays à Bogotá, s’il avait travaillé avec des trafiquants de drogue mexicains et avoir alerté Iván Márquez et Jesús Santrich sur des mouvements étranges autour d’eux qui indiquaient qu’ils étaient suivis.

L’enquête a placé l’ancien procureur général Néstor Humberto Martínez dans une situation complexe, qui soutient qu’il n’était pas au courant de l’avancement du processus contre Santrich et que, “Lorsque le parquet a ouvert une enquête contre Marlon Marín, il n’y a jamais eu de dossier contre Santrich, car il n’a pas été mis en examen pour un crime spécifique, il y avait deux accusés à partir de 2017, maintenant ils disent que ces dossiers étaient contre Santrich et que le parquet s’est abstenu de les envoyer”, Il a expliqué à Caracol Radio après que le JEP (Special Justice for Peace) ait dénoncé que le procureur de l’époque leur avait refusé de partager les audios nécessaires pour faire avancer l’affaire.

Par un communiqué de presse, Martínez a assuré que, «Le 16 mai 2018, le JEP a entamé une procédure de contrôle judiciaire de la capture de l’alias« Santrich », dépassant ses fonctions. Par conséquent, le parquet s’est adressé à la Cour constitutionnelle et par ordonnance 401 du 27 juin 2018, il a été ordonné que le JEP ne pouvait pas usurper les pouvoirs du parquet dans ces matières et a précisé que la responsabilité du JEP se limitait à évaluer «le comportement attribué pour déterminer la date précise de son comportement».