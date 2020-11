Antony (d) et Igor Gomes de São Paulo. . / Thiago Bernardes / Archives (.I0500 /)

Sao Paulo, 7 novembre . .- Sao Paulo a battu Goiás 2-1 ce samedi lors de la vingtième journée du championnat brésilien, dans le match qui a marqué le retour de l’Espagnol Juanfran après un mois d’absence du terrain en raison d’une blessure en le genou.

L’équipe de São Paulo a gagné avec des buts d’Igor Gomes et Brenner, ce dernier après un jeu commencé par Juanfran, qui a commencé après être resté sur le banc lors du match organisé cette semaine dans lequel Sao Paulo a affronté Lanús pour le Sud-Américain. .

Juanfran est à l’origine de la tête de Brenner. L’arbitre et le VAR ont validé le but, malgré la défense du gardien de but de l’équipe Goiania.

Après la victoire, l’équipe dirigée par l’entraîneur Fernando Díniz était avec 33 points, deux de moins qu’Internacional et Flamengo, qui disputeront leurs matches respectifs dimanche et pourraient prolonger l’avance.

Avec trois matchs de moins, le Tricolore de Morumbí est pratiquement dans la liste des finalistes pour le titre, tant qu’il obtient une bonne poignée de points dans les matchs auxquels il n’a pas encore joué.

Goiás, quant à lui, a sombré dans le tableau et, avec seulement 12 points, aurait besoin d’une campagne historique au deuxième tour du championnat pour éviter une relégation en deuxième division.

Ce samedi également, l’Atlético Paranaense a remporté un retour 2 à 1 contre Fortaleza avec des buts de Carlos Eduardo et Renato Kayze.

L’équipe du Paraná a ainsi mis fin à une séquence de 11 matchs sans victoire, bien qu’elle reste dans la zone de relégation avec 19 points, tandis que Fortaleza reste au centre du tableau avec 24 points.

Lors du dernier match de samedi, Athlético de Goianiense et Corinthians se rencontreront, tandis que la journée s’achèvera dimanche par Vasco da Gama-Palmeiras, Internacional-Coritiba, Bragantino-Santos, Atlético Mineiro-Flamengo, Bahía-Botafogo, Fluminense- Guilde et Ceará-Sport.