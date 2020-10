Un couple visite aujourd’hui le parc d’Ibirapuera, à Sao Paulo (Brésil). . / Fernando Bizerra

Sao Paulo, 31 octobre . .- Alors que l’Europe fait face à la deuxième vague de coronavirus, Sao Paulo, la ville la plus peuplée d’Amérique latine, a franchi une nouvelle étape dans son processus de désescalade et ce samedi a complètement rouvert ses parcs après huit mois de fermeture pour la pandémie.

Malgré la pluie, plusieurs personnes se sont levées tôt ce samedi pour faire de l’exercice et se promener dans les plus d’une centaine de parcs publics de la ville qui, depuis la mi-juillet, ne fonctionnent qu’à des horaires réduits pendant la semaine.

Cependant, le nombre de visiteurs n’a pas été comme prévu. En plus de la restriction qui autorise seulement 60% d’occupation dans les parcs municipaux, pour éviter la propagation du virus, un front froid a repoussé le soleil, apporté de la pluie et provoqué une forte baisse de température.

Ces zones de loisirs ont été ouvertes au public à São Paulo à la mi-juillet, mais elles ne fonctionnaient qu’à des horaires réduits pendant la semaine, ce qui a empêché de nombreux citoyens de les visiter.

Sao Paulo a été le principal épicentre de la pandémie au Brésil, où le nouveau coronavirus fait déjà plus de 13500 morts et 360000 cas confirmés.

Après l’un des confinements les plus stricts du pays, le «moteur» de l’économie brésilienne, où vivent plus de 12 millions d’habitants, a entamé sa désescalade en juillet avec la réouverture de certains magasins, restaurants, bars et gymnases.

Depuis, les chiffres ont continué à donner une trêve dans la ville. La semaine dernière, le nombre de décès est resté stable et celui des infections a baissé de 23% par rapport à la moyenne mobile des quatorze derniers jours.

Ces chiffres ont conduit les autorités à lever les restrictions et à rouvrir les 108 parcs municipaux de la ville, qui à ce jour sont revenus à la normalité qui existait avant la pandémie.

Contrairement à l’activité commerciale et de service qui fonctionne relativement normalement quotidiennement à Sao Paulo depuis environ deux mois, les parcs ont été fermés les samedis, dimanches et jours fériés, ce que les autorités locales ont attribué à la pression pour éviter une crise économique majeure.

“Le critère était la vulnérabilité du point de vue de l’emploi. Les secteurs qui emploient le plus ont commencé à s’ouvrir plus tôt. Cela n’a pas de sens de traiter l’ouverture de parcs juste pour que les gens puissent avoir plus de loisirs alors qu’en réalité, la préoccupation de la réouverture devait éviter une crise économique et sociale encore plus grande due à la pandémie », a assuré le maire de la ville, Bruno Covas, dans un entretien à Efe.

IBIRAPUERA, LA PLUS VISITE

Avec 158 hectares d’extension, l’Ibirapuera est considéré comme le principal poumon vert de la ville en plus d’être le parc le plus visité de Sao Paulo.

Cependant, le public était assez restreint ce samedi et seulement environ 5 000 personnes – 14% du total autorisé – étaient entrées dans la journée pour profiter de ses espaces et espaces verts.

Le parc a la capacité de recevoir 59000 visiteurs simultanés et avec la restriction imposée par le coronavirus, l’audience maximale qu’il peut recevoir est d’environ 35000 personnes.

Le tirage le plus élevé a été enregistré en début de matinée où prédominaient les citoyens pratiquant des sports individuels comme le vélo ou le jogging et ceux qui emmenaient leur animal de compagnie en promenade.

Suivant les protocoles établis pour empêcher la propagation du virus, les visiteurs portaient des masques, mais aussi des gants et des vestes en raison du froid ressenti dans l’environnement, qui a oscillé entre 14 et 16 degrés Celsius.

LES CONTAGES COVIDES RECORDENT AU BRÉSIL

Le Brésil est l’un des principaux épicentres de la pandémie dans le monde, c’est le deuxième pays de la planète avec le plus grand nombre de décès par coronavirus, surpassé seulement par les États-Unis, et le troisième avec le plus d’infections, derrière les États-Unis et l’Inde .

Selon le dernier bulletin officiel du gouvernement, le géant sud-américain est proche de 160000 décès et ajoute plus de 5,5 millions d’infections par covid-19.

Bien que les chiffres diminuent progressivement, les infections ont augmenté la semaine dernière.

Alors que la moyenne mobile des décès au cours des sept derniers jours (433) a baissé de 12% par rapport aux décès enregistrés il y a deux semaines, la moyenne des nouvelles infections au cours des sept derniers jours était de 23 411 par jour.

Cela représente une augmentation de 16% des infections par rapport aux cas enregistrés il y a 14 jours, un chiffre tiré par les augmentations qui ont été enregistrées consécutivement au cours des quatre derniers jours.

Cette tendance se produit après 83 jours de déclin ou de stabilité des infections dans tout le pays sud-américain.

Maria Angelica Troncoso