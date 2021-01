Sao Paulo et l’Atlético Mineiro continuent de se dégonfler dans la dernière ligne droite du Brasileirao-2020. Le paulista tricolore était à égalité et le Galo s’est incliné ce samedi, laissant la voie libre au leader international pour en profiter dimanche dans le classique du Gaucho face à Gremio.

Les paulistas ont fait match nul 1-1 avec Coritiba, coulé dans la zone de relégation, et pourraient perdre la deuxième place face à Flamengo, qui visitera Athletico Paranaense dimanche.

Luciano a de nouveau marqué pour Sao Paulo, mais l’Argentin Martín Sarrafiore a égalisé à huit minutes de la fin du match disputé à Morumbí, valable pour la 32e date du tournoi.

L’équipe dirigée par Fernando Diniz a disputé cinq matches sans gagner, dont celui de mercredi contre l’Inter, qui l’a battu 5-1 à Sao Paulo et l’a détrôné du sommet du tournoi.

Sao Paulo menait confortablement le Brasileirao depuis début décembre et a réussi à avoir sept points d’avance sur ses poursuivants, mais a gaspillé la récolte en janvier pour être oublié.

Avec 58 unités, ils en ont un de moins que les colorados gaúchos et trois de plus que le Fla. Cependant, les cariocas ont un match en attente de la 23e journée chez Gremio et il leur suffit de marquer quatre des six points lors de leurs deux prochaines sorties pour le déplacer. .

La caravane de l’équipe dans laquelle évoluent Dani Alves et l’espagnol Juanfran a également été attaquée avec des pierres et des “explosifs” non spécifiés alors qu’elle se dirigeait vers Morumbí.

La police militaire a trouvé une boîte contenant une dizaine d’explosifs sur les lieux de l’attaque, a-t-elle indiqué dans une note.

L’autorité n’a pas précisé le type et la capacité des engins, qui ont été déclenchés par une unité spéciale. Trois policiers ont été légèrement blessés, ajoute le bulletin.

La police a capturé quatorze auteurs présumés de l’attaque.

– La Gaule ne lève pas –

Sur le banc de Jorge Sampaoli, il n’y a pas non plus d’échappatoire. L’entraîneur argentin Mineiro a perdu 3-2 lors de sa visite à Vasco da Gama, qui, avec la victoire, s’est éloigné de la zone de relégation, en l’absence du reste de la date.

Le basque de l’ex-entraîneur brésilien Vanderlei Luxemburg a su se défendre et, surtout, contre-attaquer, imposer son domicile contre un onze qui a eu du mal à se hisser dans les moments définitifs.

L’Argentin Germán Cano, à deux reprises, et Yako Pikachu ont battu ceux de Belo Horizonte. Hyoran a pu avancer à Mineiro dans une pénalité maximale qui s’est écrasée contre le poteau, bien que plus tard, il ait secoué l’erreur et marqué la remise.

Eduardo Sasha, dans un corner, a imposé le deuxième à 45 + 4.

Mineiro est quatrième avec 54 points. Si Palmeiras bat Ceará dimanche, ils les dépasseront.

Le reste de la journée aura comme grande attraction le «Gre-Nal», l’un des duels les plus rivaux du Brésil, qui se jouera au domicile de l’Inter. Le leader a fait onze matchs sans battre son éternel rival.

Date des résultats:

– samedi:

São Paulo – Coritiba 1 – 1

Basque – Atlético Mineiro 3 – 2

– Dimanche:

Atlético Paranaense – Flamengo

Ceará – Palmeiras

Internationale – Grémio

Santos – Goiás

Sport – Bahia

Atlético Goianiense – Fortaleza

Fluminense – Botafogo

– Lundi:

Corinthiens – Red Bull Bragantino

Classification:

Pts JGEP GF GC Dif

1. International 59 31 17 8 6 53 29 24

2. São Paulo 58 32 16 10 6 52 34 18

3. Flamengo 55 30 16 7 7 52 39 13

4. Atlético Mineiro 54 31 16 6 9 54 41 13

5. Palmeiras 51 30 14 9 7 43 28 15

6. Grémio 51 30 12 15 3 39 25 14

7. Fluminense 47 31 13 8 10 43 40 3

8. Corinthiens 45 30 12 9 9 38 34 4

9. Santos 45 30 12 9 9 41 38 3

10. Ceará 42 31 11 9 11 45 41 4

11. Red Bull Bragantino 41 31 10 11 10 43 37 6

12. Atlético Paranaense 39 31 11 6 14 27 30 -3

13. Atlético Goianiense 39 31 9 12 10 30 37 -7

14. Basque 35 31 9 8 14 33 46 -13

15. Force 35 31 8 11 12 28 30 -2

16. Bahia 32 30 9 5 16 36 51 -15

17. Sport 32 31 9 5 17 24 41 -17

18. Coritiba 27 32 6 9 17 27 43 -16

19. Goiás 26 31 6 8 17 29 51 -22

20. Botafogo 23 31 4 11 16 27 49 -22

