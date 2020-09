SAUL LOEB / . via .

Sarah Huckabee Sanders, ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, décrit l’un de ses anciens collègues comme un « juif grossier » dans ses nouveaux mémoires.

Josh Raffel a été amené à l’équipe de communication de la Maison Blanche par Jared Kushner et Ivanka Trump, et Sanders le décrit comme «libéral».

Sanders a déclaré qu’elle et Raffel étaient finalement devenus des amis proches pendant leur temps à travailler ensemble. Raffel a quitté la Maison Blanche en 2018.

Dans « Speaking for Myself: Faith Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House », Sanders décrit l’ancien collègue de l’équipe de communication de la Maison Blanche Josh Raffel comme « un juif libéral, agressif et grossier de New York », selon Jewish Insider, qui a obtenu un aperçu du livre.

En dépit d’être « à peu près son opposé total », Sanders, née à Hope, Arkansas, dit qu’elle a appris à aimer Raffel pendant leur temps à travailler ensemble.

« Il est l’une des personnes les plus drôles que je connaisse, extrêmement fidèle et probablement le stratège en communication le plus talentueux avec lequel j’ai jamais travaillé », écrit Sanders. « Personne à la Maison Blanche ne pouvait mieux travailler une histoire que Josh, et il a toujours été l’un des premiers collègues vers lesquels je me suis tourné pour obtenir de l’aide dans les missions les plus difficiles. »

Pendant son temps de travail à la Maison Blanche, Raffel était le porte-parole de Jared Kushner et Ivanka Trump. Il a quitté la Maison Blanche en 2018, retournant à son travail en tant que vice-président senior de Hiltzik Stratégies et responsable du marketing et des communications chez Blumhouse Productions.

Jewish Insider a contacté Raffel au sujet du livre de Sanders, et il l’a décrite comme une « amie proche ».

Dans un autre chapitre du livre, le président Trump a dit à Sanders d’aller en Corée du Nord et d’en prendre « un pour l’équipe » après que Kim Jong Un ait semblé lui faire un clin d’œil, a-t-elle déclaré dans un nouveau mémoire, selon The Guardian.

Sanders a déclaré que lors d’un sommet entre Trump et Kim à Singapour en 2018, « Kim a hoché la tête et a semblé me ​​faire un clin d’œil. »

« Eh bien, Sarah, ça règle la question. Tu vas en Corée du Nord et tu en prends un pour l’équipe! » Trump lui a dit, a déclaré Sanders. « Votre mari et vos enfants vont vous manquer, mais vous serez un héros pour votre pays! »

Sanders a été attaché de presse de la Maison Blanche sous le président Trump de 2017 à 2019.

