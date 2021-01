Un résumé des meilleures images de la journée Vacances à la plage. Louisa Warwick a choisi Miami pour se reposer pendant ses jours de congé. Le mannequin anglais de 28 ans a profité des températures élevées pour prendre le soleil et se rafraîchir dans la mer (Photos: Groupe Grosby) Tout terrain. Alessandra Ambrosio a suivi un cours de gym dans la mer. Elle a été vue s’entraîner sur les plages de Florianópolis, dans son Brésil natal. Le mannequin et un ami ont suivi les instructions de leur entraîneur personnel dans une routine très exigeante Ils créent une tendance avec leur look. Nicky Hilton est allée se promener avec sa fille Lily-Grace – âgée de quatre ans – dans les rues de New York. La femme d’affaires portait un manteau à imprimé animal et un masque noir, tandis que la petite fille portait une veste blanche avec des fleurs imprimées et un masque rose Après des vacances aux îles Turques et Caïques, Jennifer Lopez s’est envolée pour Miami pour retrouver des amis avec qui elle a partagé le déjeuner dans un restaurant exclusif de Miami Beach. L’artiste internationale portait un pantalon de jogging bleu clair et une combinaison blanche, elle portait également un masque avec ses initiales, ses lunettes de soleil et sa bouteille d’eau Eva Longoria et Mario Lopez Meet ont eu une réunion d’affaires à West Hollywood, en Californie. Jusqu’à présent, aucun détail sur le projet sur lequel les acteurs qui sont amis depuis de nombreuses années travaillent Une autre date. Lily Collins et son fiancé, Charlie McDowell, ont pris un café dans le coffre de leur camion avant de se diriger vers un centre de recyclage à Santa Barbara, en Californie. Ils ont été vus divertissant et bavardant, tous deux portant des masques, à l’exception de l’actrice quand elle a pris son café Journée familiale. Nicole Kidman, son mari, Keith Urban, et leurs enfants Sunday Rose et Faith Margaret ont assisté à un événement musical en direct à Vaucluse House à Sydney, Australie Des vacances entre amis. Justin Bieber s’est rendu à Hawaï, où il a profité de quelques jours de congé à la plage. De plus, il en a profité pour faire du snorkeling pendant qu’il se rafraîchissait dans la mer Attention personnelle. Sarah Jessica Parker a accueilli les clients dans son magasin de chaussures à New York. L’actrice – connue pour son personnel dans “Sex and the City” – a ouvert un flagship, une tendance aux États-Unis qui fait référence à son magasin le plus représentatif Journée familiale. Natalie Portman a profité d’une journée ensoleillée et chaude sur les plages de Sydney, en Australie, avec son mari, Benjamin Millepied, et leur fille Amalia (Photos: Grosby Group / KHAPGG)

