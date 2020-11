15 minutes. Sarah McBride est entrée dans l’histoire ce mardi lors des élections américaines en devenant la première sénatrice d’État ouvertement transgenre de l’histoire du pays, après avoir remporté un siège à la Chambre haute de l’État du Delaware.

McBride, qui servira au Sénat de cet État sur la côte est des États-Unis et non à la Chambre haute fédérale, sera également le plus haut responsable transgenre du pays nord-américain.

Nous l’avons fait. Nous avons remporté les élections générales. Merci merci merci. – Sarah McBride (@SarahEMcBride) 4 novembre 2020

“Nous avons réussi, nous avons gagné les élections. J’espère que ce soir montrera à un enfant LGBTQ que notre démocratie est assez grande pour lui aussi”, a battu sa rivale républicaine par une large marge.

À 30 ans, McBride a passé toute sa vie à travailler dans la politique et le militantisme, et était boursière à la Maison Blanche pendant la présidence de Barack Obama (2009-2017).

Message des électeurs

Avant d’être élu sénateur du Delaware, le jeune homme politique avait déjà marqué l’histoire en devenant en 2016 la première personne ouvertement transgenre à prononcer un discours à la Convention nationale démocrate, qui à cette occasion avait nommé Hillary Clinton candidate à la présidentielle.

“Quel que soit le message que la communauté LGBTQ reçoit ce soir, ce n’est pas un message que j’envoie, il est envoyé par les électeurs. Je pense que c’est la chose la plus importante pour moi et nous devons tous nous en souvenir”, a conclu McBride.

En plus d’élire le président, les Américains ont élu mardi les 435 membres de la Chambre des représentants et renouvelé un tiers des 100 sièges du Sénat, ainsi que de nombreux gouverneurs et législateurs au niveau de l’État.

C’est dans ce dernier groupe que siège McBride, qui représentera un petit district urbain dans la partie la plus septentrionale du Delaware au Sénat de l’État.