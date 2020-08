Par Jonathan Stempel

NEW YORK (.) – Un juge fédéral a rejeté vendredi l’offre du New York Times de rejeter le procès en diffamation de Sarah Palin pour un éditorial de 2017 qui, selon elle, l’avait faussement liée à une fusillade de masse.

Le juge de district américain Jed Rakoff à Manhattan a déclaré que si une grande partie de l’affaire Palin était circonstancielle, il était suffisamment fort pour qu’un jury trouve que le Times et l’ancien rédacteur en chef de la page éditoriale James Bennet ont agi avec « une réelle méchanceté par des preuves claires et convaincantes ». en publiant l’éditorial.

Rakoff a programmé un procès le 1er février 2021.

« Nous sommes déçus de la décision, mais nous sommes convaincus que nous l’emporterons au procès lorsqu’un jury entendra les faits », a déclaré la porte-parole du Times, Danielle Rhoades-Ha, dans un courriel.

Palin, le candidat républicain à la vice-présidence de 2008 et ancien gouverneur de l’Alaska, a intenté un procès pour un éditorial du 14 juin 2017 publié après une fusillade à Alexandrie, en Virginie, qui a blessé quatre personnes, dont le whip de la majorité à l’époque, Steve Scalise.

L’éditorial fait référence à une fusillade de janvier 2011 où six personnes sont mortes et la membre du Congrès Gabrielle Giffords a été grièvement blessée, et a déclaré que le comité d’action politique de Palin avait fait circuler avant cette fusillade une carte qui mettait 20 démocrates, dont Giffords, sous «réticule stylisé».

Il contrastait également avec les tirs, affirmant que l’attaque de Scalise n’avait «aucun signe d’incitation aussi directe que dans l’attaque de Gifford».

Le Times a par la suite corrigé l’éditorial, affirmant qu’il n’y avait aucun lien entre « la rhétorique politique » et la fusillade de Gifford, et Bennet a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de blâmer Palin.

Mais Rakoff a déclaré que Bennet avait substantiellement réécrit un projet antérieur, et admettre qu’il était conscient que «l’incitation» pouvait signifier un appel à la violence, pourrait suggérer une réelle malveillance.

Le juge a également déclaré que les preuves que Bennet aurait pu ignorer des matériaux incompatibles avec son « angle » pour l’éditorial pourraient suggérer son mépris téméraire pour la vérité.

Les avocats de Palin, Shane Vogt et Ken Turkel, ont déclaré dans un courrier électronique qu’elle appréciait «l’examen attentif du fond» de Rakoff.

L’affaire est Palin contre New York Times Co et al, U.S. District Court, Southern District of New York, n ° 17-04853.

(Reportage de Jonathan Stempel à New York; Montage par Sandra Maler et Tom Brown)