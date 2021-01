Fede Bal a reçu 2021 chez sa petite amie à Mar del Plata (IG: @sofialdrey)

Après une année où la saison théâtrale était mise en doute, la quatrième saison de la pièce est sortie Mensonges intelligents. Cette fois, le casting sera composé de Arnaldo André, Marta González, Federico Bal et Cinthia Fernández. La comédie de Joe Di Pietro sera présentée le 14 janvier au théâtre Lola Membrives.

Au milieu des répétitions et des nerfs pour les débuts tant attendus, le premier scandale a éclaté sous la scène. Qui a révélé que c’était l’un des protagonistes: ce mardi, Cinthia compté dans Les anges du matin que les acteurs et la production de la pièce étaient en colère contre Fede pour avoir assisté à une fête du Nouvel An tôt le matin du 1er janvier. La panéliste du cycle dirigé par Ángel de Brito a assuré qu’elle maintenait des soins extrêmes en raison de la pandémie de coronavirus puisqu’une de ses trois filles est en danger car elle a des problèmes respiratoires et a exprimé sa colère face à l’attitude de son partenaire.

Le danseur a également échappé à la possibilité que l’acteur soit dissocié du travail et a même ajouté qu’il cherchait un remplaçant – on parlait même de Agustin Gifler Chaîne de montagnes-. Cependant, Fede et Arnaldo André et Marta González ils ont clarifié Télé-exposition qu’il n’y a pas de tel scandale et que le spectacle est toujours avec le casting original.

«Smart Lies» ouvre le 14 janvier au Théâtre Lola Membrives

“Je n’ai rien à clarifier, car aucune des informations qui ont circulé ce matin n’est vraie. Je suis toujours dans mon travail et tout va bien“L’acteur a assuré ce site il y a quelques jours a fêté l’arrivée de 2020 chez sa copine, Sofia Aldrey, à Mar del Plata. Fait pour lequel les deux ont dû être nettoyés pour apporter de la tranquillité à leur environnement. En attendant son résultat – ce sera dans l’après-midi – Fede lui-même était chargé de notifier à ses camarades de casting que celui de son partenaire était négatif.

Consulté par Teleshow, Arnaldo André Il a également nié toute forme de colère contre Fede et a précisé qu’il s’agissait d’une “fausse alerte”. «On pensait que sa petite amie avait le COVID-19, mais le résultat était négatif. On n’a pas pensé à le remplacer, mais quand ces situations se produisent on pense immédiatement à qui appeler, pour continuer avec les protocoles, comme cela s’est produit dans d’autres castes », l’acteur a souligné la possibilité de chercher un autre collègue en cas de contagion possible dans la pièce.

“Je pense que c’est devenu trop gros », André a réfléchi aux paroles de Cinthia Fernández, qui avait laissé entendre qu’il y avait un malaise dans le casting. «Tout va bien, (mais) je veux prendre soin de moi. C’est une situation qui se heurte tout le temps. La même chose arrive tout le temps. Et hier nous étions en colère “, le panéliste avait fait des remarques sur le programme El Trece.

Querelle de Cinthia Fernández avec Fede Bal (Vidéo: “Los Angeles de la Mañana”, El Trece)

Comme deux de ses trois compagnons, Marta Gonzalez Il a également assuré que la relation avec Fede était bonne et que s’il y avait un malentendu, ils ont réussi à le reconstituer lorsqu’ils pourraient parler et clarifier la situation. “L’idée n’est pas de le remplacer”, l’actrice a souligné à Teleshow.

Mardi après-midi, le fils de Carmen Barbieri Il a donné plus de détails sur cette controverse dans Les intrus. «Ils ne m’ont retiré d’aucun travail, j’ai un dialogue constant avec Alberto -le producteur-, la vérité est que je choisis de croire que c’était une déconnexion ou une mauvaise information, je ne pense pas qu’ils soient si mauvais pour dire des choses qui ne doivent pas générer un scandale d’été». Et il a ajouté: “Le casting n’est pas en colère contre moi, ils m’ont appelé il y a 20 minutes, j’ai parlé avec tout le monde et tout va bien, même Cinthia m’a appelé et tout va bien.”

Puis il a commencé à raconter comment les événements se sont déroulés. «Je suis allé à Mar del Plata mercredi, et le premier je suis revenu seul dans l’après-midi. Il semble que Guille Cóppola tombe avec COVID, et il est à côté de l’endroit où se trouve ma petite amie avec sa famille, alors quand je suis arrivé, je l’ai salué avec un coude et une jugulaire, et le lendemain c’était le réveillon du Nouvel An et nous avons pris un repas avec Sofi et des amis, très peu nombreux, nous n’avons pas atteint dix personnes, le tout en plein air. Puis le lendemain une autre réunion a eu lieu, mais ce n’était pas la mienne, et une photo de moi avec deux filles a circulé, oui, mais ce sont deux filles qui m’ont demandé une photo et l’ont téléchargée sur leurs réseaux sociaux. Je ne sais pas qui ils sont, ce sont deux filles qui m’ont demandé une photo et je ne leur ai pas refusé.

D’un autre côté, il a clarifié la raison pour laquelle sa petite amie avait tamponné. «Lorsque la nouvelle de Guille est sortie, il semble qu’une des femmes de chambre du complexe ait également été infectée et il y a eu un autre cas. La bonne entre dans la maison de Sofi, j’étais déjà partie, mais elle avait un doute et préférait s’essuyer, et c’était négatif “, terminé.

