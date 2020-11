La phrase controversée de l’entraîneur colombien à propos de l’affaire Villa

Un nouveau scandale a émergé des environs de Villa Sebastian. A cette occasion, il était l’entraîneur de l’équipe nationale La Colombie, Carlos Queiroz, qui a glissé une phrase controversée liée au cas de violence de genre qui implique le joueur de Bouche.

Alors que le directeur technique de l’équipe café réuni au volant de Xeneize, ses arguments pour citer le footballeur reposaient sur le fait que Justice ne s’est pas encore prononcée sur la plainte déposée par l’ancien partenaire du joueur. Daniela Cortés.

L’événement s’est produit à la fin de la conférence de presse habituelle, avant le match de la Qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Comment La Colombie doit jouer avec Uruguay vendredi, le stratège a répondu aux demandes des médias dans son style caractéristique. Cependant, à la fin de la connexion virtuelle, un microphone a été laissé ouvert et ses paroles sont devenues un phénomène viral dans le réseaux sociaux, où il a été renié.

Qu’est-ce qu’un dialogue privé entre l’attaché de presse du café combiné, Juan Raúl Mejía, et le stratège a pris le domaine public pour la négligence qui signifiait laisser l’audio activé.

Tout a commencé lorsque la personne chargée de s’occuper des médias lui a fait part d’une critique du directeur de Diario As dans son pays, Sarah Castro Lizarazo, par le fait d’inclure dans la masse salariale ville, malgré le fait que sa situation judiciaire n’ait pas été résolue.

“L’équipe nationale colombienne est aussi une institution, Professeur Queiroz … Une entreprise privée qui depuis de nombreuses années est une institution SOCIALE dans ce pays. Nous avons besoin de protocoles et de mesures contre la violence sexiste. Vous ne venez pas seulement choisir des athlètes»C’était le message du journaliste.

Comme lors de la conférence, elle avait fait allusion à sa position et avait remis en question les actions du DT lors de la convocation d’un footballeur qui avait été dénoncé par son ex-partenaire pour l’avoir attaquée, Queiroz à ce moment, il répondit: “Je ne suis pas l’institution. Elle doit parler aux institutions».

Peut-être la posture de Castro Lizarazo a généré une gêne chez le personnel d’encadrement de la sélection, donc à la fin de la roue, Mejia Il a demandé à l’entraîneur ce qu’il pensait de ses propos et l’entraîneur lui a dit: «Si tous les hommes qui prennent un coup de poing aux femmes allaient parler à la presse, le monde serait foutu». Bien que le service de communication de la Fédération colombienne de football ait tenté d’éliminer l’audio pour qu’il ne devienne pas viral, ses actions ne sont pas conformes à son concurrent, car bien que n’étant pas sur leurs plateformes officielles, les utilisateurs ont réussi à capturer le moment.

“Face à tout malentendu résultant de l’audio, partiel et privé, après la conférence de presse, je réaffirme publiquement et sans équivoque, comme je l’ai fait à la conférence, la conviction que tout procès et condamnation médiatique ne remplace pas la fonction première de la justice.», Le coach s’est justifié sur son compte Twitter.

Il faut noter que Villa Sebastian avait été autorisé par la justice à se rendre à Brésil entre lui 23 et 26 novembre jouer pour le Coupe Libertadores face à Inter de Porto Alegre, match à jouer Mercredi 25 pour le départ du assommer.

L’autorisation a été délivrée par le Cour des garanties n ° 2 de Lomas de zamora, en charge de l’avocat Javier Maffucci Moore, à la Direction nationale des migrations.

La communication précise que le footballeur colombien “Vous pouvez quitter le territoire de la République argentine entre le 23 et le 26 novembre 2020, afin de respecter ses obligations contractuelles avec le Club Atlético Boca Juniors».

En ce sens, quand un Carlos Queiroz Ils l’ont interrogé sur la situation du footballeur présélectionné pour disputer les qualifications, le stratège a expliqué: «S’il est prêt à jouer avec Boca Junior, il est sûr qu’il sera un joueur qui restera sur notre radar. Ce qui est dit ne m’importe pas, pour moi l’important c’est leur performance. Si vous êtes prêt pour Boca, vous êtes prêt pour la Colombie».

De son côté, l’avocat du footballeur, Martin Apollo, avait déclaré publiquement que son client avait également été autorisé à se rendre à La Colombie avant la possibilité d’être convoqué par l’élu de son pays.

ville, de 24 ans, a été dénoncé le 28 avril dernier pour son ex-petite amie, pour violence de genre. Tellement de Coupures, également colombien et de 25 ans, en tant que votre avocat, Fernando Burlando, Ils ont souligné il y a des semaines qu’ils n’avaient aucun problème et qu’ils ne se sont pas opposés à ce que le joueur joue les matchs officiels.

Justice libérée de prison ville à la mi-mai et par la suite, il l’a autorisé à voyager pour remplir ses obligations professionnelles, mais à la condition que son avocat de la défense doive demander un permis de sortie avant chaque déplacement qu’il a programmé avec son club.

