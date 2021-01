Benzema est impliqué dans cette affaire depuis plus de cinq ans (IG: @karimbenzema)

Plus de cinq ans après le déclenchement du scandale aux multiples répercussions, Karim Benzema sera jugé en France au poids d’être soupçonné d’avoir incité son coéquipier Mathieu Valbuena à payer des maîtres chanteurs qui le menaçaient de viralisation d’une vidéo de sexe.

La nouvelle a été rendue publique par l’agence . dans les dernières heures après avoir reçu les informations de sources au parquet du tribunal correctionnel de Versailles. Avec l’attaquant du Real Madrid, quatre autres hommes seront jugés pour cette tentative de chantage et l’un d’eux aussi pour abus de confiance.

Le footballeur de 33 ans était impliqué dans cette affaire en octobre 2015 et quelques semaines plus tard, il a été arrêté par la police française dans le cadre de l’enquête qu’ils avaient ouverte suite à la plainte de Valbuena, qui avait déclaré à l’époque avoir reçu un appel anonyme dans lequel ils réclamaient 150000 euros comme condition pour ne pas diffuser une vidéo à caractère sexuel qui le tenait pour protagoniste. D’ici là, Benzema était libéré après avoir passé la nuit au poste de police de Versailles: il a témoigné et a été libéré sous contrôle judiciaire. Il a été poursuivi pour “Complicité de tentative de chantage et participation à une association criminelle”.

En juillet de l’année dernière, le parquet avait achevé le processus de collecte des preuves et d’enquête qui avait débuté fin 2015: il avait soulevé la demande de procès pour Benzema, qui n’a été confirmée que dans les dernières heures. Initialement dans l’affaire, connue dans le monde entier sous le nom de Sextape, un autre joueur de l’équipe nationale avait également été inclus, l’attaquant Djibril cissé, bien qu’il ait été libéré des charges retenues par le passé.

Ce fait tient la France en haleine et présente également une série de complexités pour les autorités judiciaires. En décembre 2019, la Cour de cassation avait rejeté la demande des avocats de Benzema d’invalider une partie de l’enquête. La juge d’instruction Anne Duval, troisième magistrat en cinq ans à travailler dans cette procédure, avait été à la pointe de la question et avait averti début 2020 les parties qu’il y avait un délai pour déposer les dernières demandes.

Tel que rapporté par le journal Le Monde à l’époque, il y a un ami d’enfance du Chat qui apparaît indiqué par “Tentative de chantage dans la récidive”. La police a enregistré un total de six conversations téléphoniques entre juin et octobre 2015, où ils ont identifié l’ami susmentionné de Benzema, Karim Zenati. Dans certains de ces enregistrements, qui ont été divulgués aux médias, le footballeur a été entendu intervenir auprès des responsables de la promotion du chantage de Valbuena.

Benzema et Valbuena, à l’époque où ils partageaient l’équipe nationale (Photo: Ruters)

Les complications de ce qui s’est passé en octobre 2015 n’étaient pas seulement judiciaires pour Benzema. La dernière participation officielle avec l’équipe nationale a eu lieu le 8 octobre 2015 à 4-0 contre l’Arménie, où il a marqué deux buts. Après avoir connu ce scandale, la Fédération française de football a décidé de le suspendre temporairement en décembre de cette année-là: n’est pas revenu pour faire partie de la structure de l’équipe nationale. Dans la dernière fois, le président Noël Le Graët a prévenu que la relation entre Benzema et la sélection était «terminée».

De son côté, Valbuena a actuellement 36 ans et depuis deux saisons il fait partie de l’Olympiakos de Grèce après avoir porté le maillot turc Fenerbahçe entre 2017 et 2019. Cette année 2015, année où il a fait partie de l’Olympique de Lyon, a également marqué son départ des Bleus pour toujours. “J’ai été sévèrement puni pour quelque chose dont j’ai été victime”, a déclaré en novembre 2019 dans un entretien avec le média de son pays RCM Sport.

“Didier (Deschamps) m’a appelé pour me dire qu’il ne me prendrait pas pour me protéger. J’ai été doublement puni pour quelque chose alors que j’étais victime. C’était douloureux de ne pas être injustement dans l’équipe nationale. Aujourd’hui, c’est une honte et cela continue de m’attrister. Didier m’a parlé et m’a dit que l’équipe nationale me suivait. J’espérais revenir … mais j’ai vite compris qu’il était mort. J’ai dû digérer ça. Cela m’a pris du temps. Je ne cache pas que si la France avait gagné cette Euro Cup, je n’aurais pas été content», A-t-il assuré.

