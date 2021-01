Il est accusé d’avoir abusé psychologiquement de plus d’une femme à partir d’un compte Instagram (@cristiancastro_music)

Bien qu’il y a quelques jours Cristian Castro elle montrait son nouvel amour, maintenant est accusé d’avoir abusé psychologiquement de plus d’une femme, raison pour laquelle le chanteur aurait pu supprimer toutes les publications de son propre réseau social.

Le fils de Verónica Castro est plongé dans un nouveau scandale de jupe. Le compte cristiancastromaltratador a été créé sur Instagram pour présenter des audios et des conversations présumées entre «El Gallito Feliz» et ses victimes, qui affirment que ont été contactés par l’interprète de bleu pour les faire tomber amoureux et demander des photos de nu, ainsi que proposer des rencontres sexuelles, qui pourraient inclure des trios ou être liés aux selles.

Dans ce réseau social, plusieurs témoignages sur le modus operandi de Cristian Castro ont été exposés. Le premier lien se fait via Instagram, puis les conversations se déplacent vers WhatsApp, où ils reçoivent enfin des promesses d’amour pour pouvoir envoyer des photos intimes ou une rencontre sexuelle.

Les audios, avec la voix de l’artiste mexicain, ont été présentés dans l’émission Chisme en Vivo et la plupart sont osés et avec des propositions explicites.

«Vous avez paralysé ma vie, vous ne savez pas ce que je veux faire de votre cou. Je vais t’arracher le cou avec de délicieux baisers. Ma vie, je veux te prouver tant de choses », se fait entendre dans l’un des audios diffusés par une femme, qui assure avoir été invitée à Los Angeles, en Californie.

La même personne a indiqué que Castro il a demandé des photographies intimes et a reçu plus d’une vidéo sur les rencontres sexuelles entre des personnes et des animaux.

Une autre femme a accusé le chanteur d’avoir reçu des propositions liées aux excréments et aux trios sexuels, alors il décida de décliner les intentions de son idole.

Ces plaintes sont apparues sur Instagram après que le fils aîné de Verónica Castro a présenté sa nouvelle petite amie, identifiée comme Maite et qui, selon Javier Ceriani, Elle est enceinte de son véritable partenaire, un homme de nationalité argentine.

Ces différentes attaques auraient pu conduire Cristian Castro à supprimer d’abord toutes ses publications sur Instagram puis à supprimer son compte sur le même réseau social.

Cristian Castro a décidé de présenter sa petite amie sur ses réseaux sociaux vendredi soir dernier et bien qu’il n’ait pas révélé grand-chose sur son identité, il a montré que il est très amoureux d’un message tendre.

“El Gallito feliz”, comme on l’appelle aussi, Il a souligné que cette relation est entrée dans sa vie après de nombreuses années “d’être célibataire”, malgré le fait qu’à plus d’une occasion il était très bien accompagné par plusieurs femmes et qu’en 2019 sa romance avec la femme d’affaires colombienne était très populaire, Marthica Muvdi.

«Après une longue période, des années, d’être célibataire, vous savez tout ce que j’ai vécu, mes échecs romantiques … Aujourd’hui Maite fait partie de ma vie et je veux lui souhaiter la bienvenue et vous faire connaître, pour toutes ces personnes qui ont des doutes sur ce qui se passe dans ma vie personnelle », a-t-il commenté au début de sa vaste publication sur son réseau social.

