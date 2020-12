Roberto Alvarado s’est réveillé tôt pour la défense des Pumas dans la première minute du match (Vidéo: TUDN)

Ce jeudi a commencé le différend pour le deuxième billet pour la grande finale du football mexicain. Cruz Azul a reçu ce jeudi aux Pumas de l’UNAM au stade Azteca, lors de la première étape de la Demi-finales Liga MX, avec une victoire 4-0.

La Machine est venue à cette réunion pour défendre sa maison et sortir avec un triomphe favorable comme il l’a fait contre le Tigres de l’UANL. La tâche était de vaincre les fantômes qui les suivaient en raison de l’absence de titre de champion pendant 23 ans, après l’exploit de Carlos Hermosillo à León.

En fait, la première chose à battre était le journée 17, quand les étudiants universitaires les ont surpris dans le Colosse de Santa Úrsula. A cette occasion, le ciel bleu a gagné avec un but de Jonathan Rodríguez, mais Juan Ignacio Dinenno leur a arraché la victoire avec deux buts de dernière minute.

Mais tout cela a été laissé lorsque les élèves uruguayens Robert Dante Siboldi ils sont sortis sur le terrain. Dès la première minute, la concentration des habitants et était reflété sur le tableau de bord.

C’était la bombe de Rafael Baca pour marquer le deuxième but de la soirée (Vidéo: TUDN)

Sur un corner (1 ′), la défense Auriazul a rejeté le ballon, mais il est tombé à Orbelín Pineda, qui l’a ramené dans la région pour Roberto Alvarado. El Piojo a reçu avec sa poitrine et, à bout portant, a tiré sur le gardien Julio González (1-0) d’une volée.

Les visiteurs sont arrivés endormis au bâtiment deux fois en Coupe du monde, mais les cimentiers ont continué devant. À la 7e minute, après un tir étoilé de Luis Romo, Rafael Baca il a trouvé le ballon en dehors de la grande zone et n’a pas réfléchi à deux fois finaliser le jeu en l’envoyant au fond des filets (2-0).

Ceux de Pedregal étaient contre les cordes, mais la locomotive bleue n’avait pas encore fini sa performance. Cette fois (12 ′), cru a pris son tour devant l’arc, une opportunité qui n’a pas perdu à l’envoyer au fond, à l’aide d’un poteau (3-0).

Malheureusement pour les Cruzazulinos, tout n’était pas le bonheur, car les alarmes se sont déclenchées en raison de la blessure d’un de ses éléments. Adrián Aldrete a dû quitter le terrain pour José «Shaggy» Martínez (20 ′), après une gêne physique.

Luis Romo, avec l’aide du poteau, a marqué le troisième et a clôturé la victoire en première mi-temps (Vidéo TUDN)

C’est jusqu’à ce moment que ceux dirigés par l’Argentin Andrés Lillini se sont réveillés. Cependant, dans toute la première mi-temps, ils n’ont pas pu approcher l’objectif de José de Jesus Corona et, avec les espaces qu’ils ont laissés, l’attaque à domicile était toujours à quelques jeux d’augmenter leur avance.

Le stratège albiceleste a déplacé ses pièces pour la seconde période. Il a retiré Alan Mozo, qui était complice de deux des buts célestes, et mettre Juan Iturbe, l’un des référents en attaque du tournoi régulier.

Avec les changements, les étudiants universitaires étaient plus confiants avec le ballon et ils l’ont fait circuler avec plus de rapidité et de précision au milieu de terrain. Ils ont même eu les premiers arrivages de danger, mais l’archer céleste s’est battu pour éviter la chute de son arc.

Romo a marqué le deuxième but de la soirée sur son compte personnel et scellé une victoire 4-0 pour Cruz Azul contre Pumas (Vidéo: TUDN)

Mais de longs visages revinrent sur le banc félin avec un nouvel objectif de Roberto Alvarado. Cependant, le sifflement Jorge Isaac Rojas a donné un nouveau soupir d’espoir au annuler la cible à l’aide du VAR, mais The Machine sifflait toujours dans le stade qui le voyait grandir.

Sur la pièce suivante, c’était à nouveau protagoniste du VAR, après un rebond dans lequel il a frappé la main de Pablo Aguilar. Après plusieurs minutes de conversation avec le stand, Rojas est allé aux écrans, mais a ratifié sa décision de ne pas marquer de pénalité.

Tout semblait se terminer par un avantage retentissant pour les locaux récoltés en seulement un quart d’heure, mais l’arbitre a décidé d’ajouter huit minutes à un match terminé depuis le début du premier semestre.

Dans ce temps, Santiago Gimenez, portant les illusions de son père, une idole de la Croix Bleue, a commandé l’attaque et Luis Romo de le laisser seul devant le gardien de but. Il n’a plus pardonné et a mis fin à la grande nuit du céleste (4-0).

le jeu de retour entre auriazules et cruzazulinos sera le Dimanche 3 décembre à 18 h 30 (Heure du Mexique central). La scène sera le stade olympique universitaire et la transmission sera en charge de la chaîne TUDN.

PLUS SUR CE SUJET

Jesús Martínez, l’homme qui a donné un nouveau visage à Pachuca, a cessé d’être président du club après 25 ans de succès

“Le meilleur gardien du monde sauve ici”: le message émouvant de soutien à Rodolfo Cota après son erreur contre Chivas

«Chivas doit sortir pour gagner»: Vucetich a reconnu l’avantage que León a pour le match retour des demi-finales

«J’adorerais qu’il y ait deux champions»: Marco Fabián aimerait que Chivas et Cruz Azul remportent le titre de Liga MX