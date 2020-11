Photo illustrative des joueurs de Deportes Tolima, Alvaro Montero et Jose Moya, après la défaite de leur équipe contre l’Inter du Brésil au troisième tour de qualification de la Copa Libertadores. 26 févr.2020 REUTERS / Diego Vara

Le coronavirus a révélé toutes les failles structurelles du football colombien. Les mauvais résultats de la Copa Libertadores, où aucun des clubs qui ont participé n’est entré en huitièmes de finale, et le éliminations prématurées de la majorité en Copa Sudamericana, à l’exception de Deportivo Cali et le Junior, qui continuent à concourir, étaient des sujets dans lesquels le football dans le pays a craqué. Est également apparu les scandales et les dénonciations. Sans compter les deux buts historiques subis par la Sélection.

La première scène du film de gestions malheureuses avait pour protagoniste Jorge Enrique Velez. Le meneur a quitté la présidence de Dimayor, en juillet, à la demande des clubs, qui lui ont fait remarquer pour ne pas avoir respecté la promesse de paiement au titre du contrat des droits de télévision internationaux. Ses mauvaises relations avec un groupe de présidents qui n’étaient pas d’accord avec son travail et le peu de chimie qu’il avait avec le gouvernement national l’ont influencé. Son départ, lui a accordé une compensation millionnaire et a cédé la place à Fernando Jaramillo.

Le ‘doublement glorieux’ Cúcuta Deportivo était dans l’œil de l’ouragan toute l’année au nom de José Augusto Cadena. Le manager a été accusé de dettes envers les footballeurs, l’équipe actuelle et les saisons précédentes, ainsi que les soldes impayés avec le bureau du maire de la capitale de Norte de Santander ou Dian, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a également été exposé par Acolfutpro en raison des conditions terribles dans lesquelles se trouvaient ses joueurs, qui ont joué des matchs à domicile dans une grande partie de la ligue nationale en Arménie et ils partageaient des chambres dans une ferme de la ville, sans mesures de biosécurité en raison de la pandémie; tandis que leurs familles ont reçu des avis d’expulsion pour non-respect des paiements de loyer respectifs.

Enfin, Cúcuta est entrée dans le processus de liquidation il y a quelques jours, une mesure qui a émis le Surintendance des entreprises, et n’a pas pu participer à la dernière ligne droite de la phase régulière de la compétition, ni aux huitièmes de finale de la Coupe et est en doute pour le ligue éliminée.

Un autre des principaux acteurs était Eduardo Pimentel. Le plus grand actionnaire de la Boyacá Chicó Il a avoué, le mois précédent, qu’il disposait de preuves sur le trucage de matchs en Colombie et qu’il les présenterait pour découvrir la corruption, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent.

Ensuite, il est passé de signaleur à signaleur et a été dénoncé par certains travailleurs de la société de vêtements de sport. Sports de qualité, qui a protesté, le week-end dernier, pour les dettes que les “ joueurs d’échecs ” ont envers eux pour un contrat de fabrication de vêtements pour l’équipe, et qu’ils n’ont pas payé, ne respectant pas les engagements pris entre les deux parties.

Au cours de la dernière semaine, la scène des troubles des dirigeants avait sur lui Patriotes, un club qui a notifié que la commission des statuts du joueur était d’accord avec le mauvais enregistrement du gardien américain, Juan Diego Jaramillo, dans le match dans lequel les Boyacenses sont tombés face aux «Red Devils», c’est pourquoi ils gagneraient les trois points et l’équipe de Valle del Cauca serait automatiquement éliminée des quarts de finale de la ligue.

Après le tribunal disciplinaire du championnat colombien, a tranché en faveur de l’équipe “ écarlate ” et a disputé son match contre l’Atlético Nacional, malgré le fait que Patriotas ait demandé que la date entière soit reportée en raison des irrégularités et de l’appel en réexamen qu’ils ont déposé.

Le vert d’Antioquia a dû faire face aux décisions de la Comité disciplinaire du championnat Dimayor, après avoir vu que deux de ses joueurs, Andrés Felipe Andrade et Jarlan Barrera, ils figuraient dans le bulletin de sanctions, pour le jaune, date à laquelle ils ont payé dans le duel où ils ont battu Cúcuta pour W.

Enfin, et après les questions de l’équipe d’Antioquia face à Dimayor, l’entité a décidé de revenir sur sa décision et leur a permis de participer à l’engagement contre América. Cependant, ils n’ont pas pu échapper aux critiques et Acolfutpro a demandé que membres qui ont mal agi.

Les footballeurs de Deportivo Pereira ils ont annoncé la cessation des activités afin de protester contre les sommes qui leur étaient dues, par le biais d’une lettre publiée par Acolfutpro. “Nous voulons exprimer notre désaccord pour non-respect du paiement des obligations de travail, une situation qui nous met dans un état sans défense et qui met en danger notre bien-être en tant que travailleurs et la subsistance des familles qui dépendent de nous », indique une partie du communiqué publié hier samedi. Un de plus l’année des glissements de football locaux.