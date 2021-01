Michelle Renaud, Danilo Carrera et Scarlet Gruber travaillent ensemble sur la telenovela “Quererlo Todo” (Photo: Instagram @scarlet_gruber)

Depuis décembre, des versions d’une prétendue rupture entre Michelle Renaud et Danilo Carrera ils sont devenus de plus en plus forts.

Selon certains médias de l’émission alors, la séparation se serait produite après l’infidélité de l’acteur avec Scarlet Gruber, co-vedette du couple dans la série jeunesse «Quererlo todo».

Pour la première fois depuis que la polémique a éclaté, l’artiste nommé troisième en lice a brisé le silence et s’est défendu des diffamations.

Dans une interview avec le programme Hoy, Gruber a confirmé que Danilo Carrera et Michelle Renaud sont toujours ensemble et a assuré qu’il entretenait de très bonnes relations avec les deux.

«Non, Danilo a une partenaire, Michelle Renaud, et la vérité est que nous nous entendons très bien tous les trois, Nous sommes très professionnels, donc ça n’arrivera pas, les stars ne vont pas faire la queue pour ça », a déclaré l’actrice vénézuélienne.

Le célèbre Vénézuélien a nié avoir vécu une liaison avec Danilo (Vidéo: Programa Hoy)

Dans le feuilleton mexicain, Scarlet Gruber joue Sandy Cabrera, la petite amie de Mateo Santos, un personnage joué par Danilo.

Bien qu’il ait reconnu que les deux dégagent de la chimie dans les scènes romantiques qu’ils jouent ensemble, il a soutenu que cela faisait partie de son travail d’acteur.

«Si vous voyez une chimie ou quelque chose du genre, c’est parce que nous faisons très bien notre travail. Nous n’avons pas de barrières et nous nous sentons libres de recréer nos personnages actuels, de les appeler dans des scènes de baisers et de postures affectueuses. Il est toujours apprécié que Danilo soit très généreux», A-t-il exprimé.

À propos de sa vie amoureuse, il n’a pas voulu faire de déclaration, car il préfère protéger sa vie privée.

«Je suis très calme. Je n’aime pas parler de ma vie amoureuse J’ai toujours gardé cela très intime, très pour moi, mais en ce moment je suis très calme. Très concentrée sur «tout vouloir» », a-t-elle conclu.

La controverse

Le couple aurait passé deux semaines sans parler sur le forum, on parlait donc d’une éventuelle rupture (Photo: Danilo Carrera)

Début décembre, le magazine TV Notes a assuré que Michelle Renaud et Danilo Carrera ne s’étaient pas parlé depuis deux semaines, et chacun est venu sur les forums.

«Il est clair pour nous qu’ils sont séparés depuis deux semaines; Ils sont devenus fous de quelque chose et nous ne savons pas pourquoi Mais les deux sont insupportables, et d’être très caramélisés à tout moment, maintenant ils sont séparés, ils ne se parlent pas. Vous ne savez pas à quel point c’est ennuyeux et inconfortable pour le casting et la production»A déclaré une personne proche de la production Televisa.

«Maintenant, chacun arrive tout seul, ils ne se parlent pas, ils ne se tournent pas du tout pour se voir. Depuis deux semaines dans les forums, il y a eu une tension énorme, parce que vous pouvez voir que les choses ne vont pas bien entre eux », a-t-il ajouté.

En outre, la même source a décrit Carrera comme “Un gars lourd, arrogant et arrogant”, qui cherche toujours à contrôler les activités de son partenaire.

«Quand ils étaient ensemble, nous avons réalisé que Danilo avait un raccourci pour Michelle. Pauvre femme, elle est si belle et si gentille, mais amoureuse d’un con », a-t-il ajouté.

Avec cette photographie, l’actrice mexicaine a nié une séparation (Photo: Instagram @michellerenaud)

Peu de temps après la publication, certains médias ont souligné Scarlet Gruber comme troisième en lice. Mais Michelle Renaud a réglé la question en dédiant un message émotionnel à son partenaire sur ses réseaux sociaux.

«Et un jour, j’ai réalisé que je n’avais pas à tout faire seule, que je n’avais pas besoin d’être forte tout le temps, que si je pouvais me laisser chouchouter et prendre soin de moi, Il y a ceux qui aiment ma version la plus originale de moi-même avec tout ce que cela implique, que le rire guérit tout et ça le véritable amour vient après une grande complicité, amitié et empathie. Et que vous avoir en équipe dans cette vie est la meilleure décision que je puisse prendre », a-t-il écrit.

L’artiste équatorien a répondu avec la même intensité.

«Je t’aime ringard et j’adore te réveiller avec Marcelo aux baisers du matin! Le meilleur de ma journée », a-t-il exprimé.

Depuis lors, les rumeurs d’une prétendue rupture ont gagné du terrain, mais aucune n’a commenté davantage.

PLUS SUR CE SUJET:

“Heureux d’être votre équipe”: Michelle Renaud et Danilo Carrera ont démenti par des messages romantiques les rumeurs d’une séparation

Michelle Renaud a parlé de sa santé, après avoir prétendu qu’elle avait Covid-19

Michelle Renaud a dit adieu au maquillage: après 15 ans, elle portait son visage naturel

Michelle Renaud: son mariage, la romance controversée avec Danilo Carrera et le rêve qui lui a sauvé la vie