Diego Schwartzman. . / EPA / IAN LANGSDON / Archives

Londres, 11 novembre . .- Diego Schwartzman, tout nouveau débutant en finale de l’ATP, a assuré lors d’un entretien avec les médias qu’il rêvait de “disputer la finale” du tournoi qui débute ce dimanche.

L’Argentin a été le dernier à se qualifier pour les premières finales ATP de sa carrière et rejoindra un casting de joueurs de tennis dont Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Andrey Rublev et Alexander Zverev.

“Pour rêver, je rêve de jouer la finale. Plus tard, nous verrons le groupe et je pense qu’il sera important de gagner le premier match. En raison de la façon dont les scores sont, gagner ce match peut vous donner l’opportunité d’aller en demi-finale et c’est le premier J’ai un objectif », a déclaré Schwartzman.

Le natif de Buenos Aires deviendra le huitième joueur de tennis argentin à participer à ce tournoi à Londres, rejoignant des noms illustres tels que David Nalbandian, Juan Martín del Potro et Guillermo Vilas.

De plus, l’élève de Juan Ignacio Chela, a choisi ses rivaux préférés pour ce jeudi, lors du tirage au sort des groupes.

«Si je devais choisir, je choisirais ceux qui me ressemblent le plus, ceux qui aiment le plus la poussière de brique. Nadal avant Djokovic, alors je mettrais Dominic et Tsitsipas en espérant que la surface les dérangera. Ils jouent de mieux en mieux sur toutes les surfaces, mais je sais qu’avec eux je pourrai jouer plus que contre Medvedev ou Zverev, qui vous tuent avec des services », a-t-il déclaré.

Schwartzman est déjà à Londres pour préparer les finales ATP. Ses débuts, selon le tirage au sort, auront lieu ce dimanche ou lundi.