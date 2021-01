MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

En 2021, le dioxyde de carbone dans l’atmosphère atteindra des niveaux 50% plus élevés qu’avant la révolution industrielle, en raison des émissions d’origine humaine.

Selon une prévision du British Met Office, la concentration annuelle moyenne de CO2 à la référence mondiale de l’observatoire du Mauna Loa, Hawaï, sera de 2,29 +/- 0,55 partie par million (ppm) plus élevée en 2021 qu’en 2020. L’augmentation est due aux émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation, mais sera légèrement plus faible que d’habitude en raison d’un renforcement temporaire des puits de carbone naturels. Les conditions météorologiques liées à l’événement actuel de La Niña devraient favoriser une explosion temporaire de croissance dans les forêts tropicales qui absorbent une partie des émissions humaines.

Malgré ces effets liés à La Niña, le CO2 continuera de s’accumuler dans l’atmosphère, dépassant 417 ppm pendant plusieurs semaines d’avril à juin. C’est 50% plus élevé que le niveau de 278 ppm à la fin du 18e siècle, lorsque l’activité industrielle généralisée a commencé.

Comme d’habitude, le pic annuel, qui atteindra de nouveaux niveaux records en mai, sera suivi d’une baisse temporaire des concentrations, les écosystèmes absorbant le CO2 pendant la saison de croissance de l’hémisphère nord, mais à partir de septembre, le CO2 continuera d’augmenter. . La concentration annuelle moyenne de CO2 sera de 416,3 +/- 0,6 ppm.

Le professeur Richard Betts, qui dirige la production des prévisions annuelles de CO2 du Met Office, a déclaré: «Étant donné que le CO2 reste longtemps dans l’atmosphère, les émissions de chaque année s’ajoutent à celles des années précédentes et provoquent le La quantité de CO2 dans l’atmosphère continue d’augmenter, bien que la pandémie de Covid-19 ait entraîné l’émission de 7% de CO2 en moins dans le monde en 2020 par rapport aux années précédentes, cela a ajouté à l’accumulation continue dans l’atmosphère. Les émissions sont maintenant presque revenues aux niveaux d’avant la pandémie, mais leur effet cette année sera partiellement amorti pendant un certain temps par des puits naturels plus puissants dus à La Niña. “

L’Observatoire du Mauna Loa à Hawaï est le site du plus ancien enregistrement continu des concentrations atmosphériques de CO2, lancé en 1958 par David Keeling.

Le graphique emblématique de la courbe de Keeling est un symbole puissant de l’impact accéléré de l’humanité sur le système climatique mondial. Les concentrations record de CO2 sur la courbe de Keeling ont d’abord atteint 348 ppm, 25% au-dessus des niveaux préindustriels, en 1986.

Le professeur Betts a ajouté dans un communiqué: “L’accumulation de CO2 dans l’atmosphère causée par l’homme s’accélère. Il a fallu plus de 200 ans pour que les niveaux augmentent de 25%, mais maintenant, un peu plus de 30 ans plus tard, nous approchons d’une augmentation de 50%. Pour inverser cette tendance et ralentir l’augmentation du CO2 atmosphérique, il faudra réduire les émissions mondiales, et pour y mettre fin, les émissions mondiales tomberont à zéro. Cela doit se produire dans les 30 prochaines années pour le réchauffement climatique est limité à 1,5 ° C “.